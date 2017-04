Sammenligner ny norsk film med «Stranger Things»

Joachim Trier har fått stor internasjonal oppmerksomhet med sine tre første dramaer. Med «Thelma» tar han steget over i det overnaturlige.

Trier er kanskje den regissøren det stilles høyest forventninger til etter hans tre første filmer. «Reprise» ble et stort gjennombrudd i 2006 og ble fulgt opp av kritikerroste «Oslo, 31. august» i 2011.

For to år siden lagde han sin første engelskspråklige film «Louder Than Bombs», som ble tatt ut til hovedkonkurransen i Cannes og vant Nordisk Råds filmpris, men som slet med å trekke det store publikummet på kino.

HOVEDROLLE INNEHAVER: Eilie Harboe (22) har blant annet spilt i «Kyss meg for faen i helvete». Nå spiller hun hovedrollen i «Thelma»- Foto: Erlend Daae , VG

Nå kommer «Thelma», som blir litt annerledes enn dramaene Trier har laget tidligere, skal vi tro produsent Thomas Robsahm. Trier selv var ikke tilgjengelig for intervju.

– Det er en romantisk, overnaturlig thriller. En veldig spennende film som viser en ny side av Trier. Den handler om den unge kvinnen Thelma som flytter fra en religiøs familie på et lite sted for å studere på Blindern i Oslo. I møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende og uforklarlige krefter.

NY FILM: Kaya Wilkins og Eili Harboe i «Thelma». Foto: , Motlys

22-årige Eili Harboe spiller hovedrollen i «Thelma».

Robsahm blir utfordret på hva slags filmer og serier folk kjenner fra før man kan sammenligne med. Til slutt kommer svaret.

– På testvisninger har noen snakket om Polanskis «Rosemary's baby» og TV-serien «Stranger Things», men personlig synes jeg ikke den ligner så mye på noen av dem.

Trier lagde «Louder Than Bombs» i USA, med sitt faste norske crew. Men selv om han nå er tilbake i Norge betyr ikke det at det ikke kommer tilbud også fra utlandet.

LAGER SIN FØRSTE OVERNATURLIGE THRILLER: Joachim Trier med hovedrolleinnehaver Eili Harboe. Foto: Paal Audestad , Motlys

– Joachim får tilbud hele tiden, men foretrekker å lage filmer basert på egne idéer og med sitt faste team.

– Trier har et godt navn i Cannes, og teaseren slippes nå en drøy måned før festivalen. Spørsmålet blir da: Blir «Thelma» med i Cannes-festivalen på noen måte?

– Vi vet ikke om vi rekker Cannes. Det er svært mange VFX-bilder i filmen og langt fra alle er ferdige, og vi klipper fortsatt, sier produsenten.