Regissør Erik Poppe kysset NRK-reporter – får refs

«Kongens nei»-regissør Erik Poppe (56) får så hatten passer i sosiale medier etter at han overrumplet den kvinnelige TV-reporteren på direkten.

Innslaget som ble sendt på NRK-nyhetene tidligere i dag, har spredd seg på Facebook.

«Dette er ikke greit», «på kanten», «sykt», og «overgrep» er bare noen av beskrivelsene fra opprørte seere i kommentarfeltet på NRKs nettsider.

Det var da NRK-reporter Helga Tunheim (36) intervjuet Erik Poppe før Oscar-akademiet skulle kunngjøre sine nominerte i ettermiddag, at han ble i overkant ivrig. På spørsmål om hvordan han ville reagere dersom hans film «Kongens nei» ble ropt opp, svarte regissøren med å ta Tunheims ansikt i hendene sine og plante et kyss rett på munnen hennes.

«Det er en smule «grab 'em by the pussy» over det hele, man mener seg å være i sin fulle rett til å bare forsyne seg», skriver en seer og sikter til det beryktede sitatet til Donald Trump.

«Langt over grensa fra Poppe. Dette er ikke greit og bør ikke bagatelliseres», skriver en annen.

Tunheim reagerer med tydelig overraskelse, men ler av Poppes innfall. Hun forklarer til NRK.no at hun ble overrumplet, men ikke forbannet.

– Prinsipielt synes jeg ikke sånt er greit, men det handler om omstendighetene det skjedde i og hva slags type person Erik Poppe er. Jeg opplevde ikke det som et overgrep, sier hun til NRK.no.

FILMREGISSØR: Erik Poppe, her på en premiere for en tid tilbake. Foto: Robert S. Eik , VG

Poppe sier til NRK at han reagerte spontant av glede og at han ikke hadde noen andre intensjoner.

Overfor VG forklarer han at kysset var helt uten overlegg.

– Det var egentlig en situasjon som vi nesten bød opp til litt sammen, både reporteren og jeg. Vi var oss selv og viste at vi var glade. Jeg er helt ærlig på at dette oppsto spontant ut av min, og vår, store forventning til utfallet av en nominasjon.

– Men hvordan mener du at en reporter byr opp til å bli kysset?

– Hun hadde fulgt meg den siste timen eller halvannen, og dette skjedde helt på tampen av at vi hadde snakket mye om forventningene. Vi fikk et slags tillitsforhold, hvor hun også var med på spenningen og gleden. Men det var jeg som gjorde dette i ren gledesrus og naturligvis jeg som bærer ansvaret. Hvis ikke folk ser det som det, men som et overgrep, må jeg ta det fullt til etterretning. Da beklager jeg, sier Poppe.

– Ærlig og ekte



Han stiller seg uforstående til at folk reagerer så sterkt.

– Det viktigste for meg er at hun oplevde det som like ærlig og ekte som meg. Og det har jeg forstått at hun gjør. Hvis hun på noen måte opplevde dette som krenkende, må jeg legge meg paddeflat, naturlig nok.

Poppe forklarer videre at det for ham er en helt naturlig del av personligheten å kunne gi en klem eller et kyss.

– Kvinners integritet



– Det er den jeg er og den alle kjenner meg som. Mitt syn på kvinners integritet er og blir grunnleggende. Jeg er pappa til to døtre og omgitt av kvinner. Jeg håper jeg aldri har vist noe annet enn respekt for kvinner

– Når noen sammenligner dette med Trump, ja, da vet jeg ikke hva jeg skal si engang. Hvis det føles så ille, må jeg bare beklage. Jeg får ikke gjort det om. Men jeg håper folk har fått med seg det jeg har brukt 20 år på å fortelle på lerretet – om varme, likhet og en grunnleggende respekt for hverandres kjønn og relgion, sier regissøren.

Helga Tunheim sier i en tekstmelding til VG at hun ikke har mer å tilføye enn det hun har sagt til NRK.no.

Nyhetsredaktør i NRK, Alexandra Beverfjord, har ikke besvart VGs henvendelser, men sier til NRK.no at «dette var en hendelse som skjedde spontant under en intervjusituasjon. Hverken vår reporter eller intervjuobjektet tolket det som noe annet det».

Det ble for øvrig ingen nominasjon på det norske «Oscar»-håpet. Poppe innrømmet på forhånd at han ville bli skuffet dersom vinnersjansen glapp.

– Hadde jeg vært yngre og gitt andre forutsetninger ville jeg blitt skuffet og lei meg. Men jeg har vært veldig forberedt på at dette kan gå alle veier, uttalte han til NTB etter offentliggjøringen. Disse ble nominert.