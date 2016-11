Produsenten: «Louder Than Bombs» er ingen flopp

Debatt I forbindelse med at «Louder Than Bombs» av Joachim Trier vant Nordisk Råds Filmpris som første norske film, velger VG å vinkle nyheten som om filmen er en flopp.

Av Thomas Robsahm, produsent

Et litt merkelig valg å fokusere på filmens økonomi i forbindelse med en pris som så til de grader legger vekt på kunstneriske kvaliteter.

Uansett er researchen svært mangelfull. Det står ingenting i artikkelen om at filmen har hatt et kinobesøk på nærmere 350.000 så langt. Hvor mange norske filmer oppnår slike tall? Hvordan er det mulig å få dette til å fremstå som en flopp?

Produksjonen er et resultat av en ønsket filmpolitikk med økt internasjonalisering som mål, hvor besøket ikke bare måles i Norge, men hele verden.

Det har også alltid vært Triers ambisjon å ha et dedikert publikum med interesse for særegen filmfortelling over hele verden fremfor å fri til et stort publikum kun i Norge – med de kompromisser det som regel fører med seg.

Slik har han kunnet dyrke et personlig og egenartet filmspråk som har gjort ham til en av verdens mest anerkjente regissører.

For «Louder Than Bombs» har det blant annet ført til norsk deltagelse i hovedkonkurransen i Cannes for første gang på 36 år som en av 18 filmer av over 3000 påmeldte, salg til over 100 land, Filmkritikerprisen, Amanda og Kanonprisen for bl.a. beste regi og manus, deltagelse på en lang rekke internasjonale festivaler over hele verden, og altså Nordisk Råds Filmpris.

Det nevnes også at den har 7 av 10 som gjennomsnittlig kritikk internasjonalt, som om alt under 10 betyr at man er en kunstnerisk flopp ...

Er den så en økonomisk flopp? De tallene VG viser til sier ingenting om hvordan filmen gjør det kommersielt, da de ikke tar hensyn til minimumsgarantier, TV-salg, dvd, vod osv. For å si det veldig enkelt; En films budsjett og en films brutto box-office kan overhode ikke sammenlignes for å danne seg et bilde av om en film har gjort det bra økonomisk eller ikke. Det som er sikkert er at vi i Motlys ikke har tapt penger på produksjonen, og det har heller ikke filmens internasjonale salgsagent.

For NFI har det åpenbart vært en god investering som bidrar til flere av bransjens målsettinger. Andre offentlige finansiører som Eurimages og Nordisk Film & TV-Fond er også svært fornøyd med de resultatene filmen har oppnådd.

Noen distributører kan ha betalt for høye minimumsgarantier og dermed tapt penger, men dette skjer hele tiden i denne bransjen. De samme distributørene blar nå opp for å sikre seg Triers nye film.

Besøket i Norge var av produsent og distributør stipulert høyere enn 23.000. Dog var det ingen som forventet at filmen skulle bli en stor kommersiell suksess. Besøket er helt i tråd med andre filmer i samme sjanger over hele verden.

Den utfordrende filmen, som ikke er skapt utelukkende for å underholde, har tøffe kår på kino for tiden, og «Louder Than Bombs» hatt tall som er helt vanlige for denne type film. Best har det gått i Frankrike med over 100.000 besøk og Mexico med over 40.000.

Dette er tall enhver distributør og kinoeier kan bekrefte at er gode, forholdene tatt i betraktning. I USA valgte forøvrig distributøren en begrenset distribusjon på kino da filmen ble solgt til Amazon.

Men viktigst: Med «Louder Than Bombs» har Triers publikum i verden vokst og lagt et fantastisk grunnlag for hans fremtidige filmer, noe vi allerede merker på interessen for hans neste film, den norskspråklige «Thelma», som får premiere neste år.

I tillegg har det offentlige tilskuddet generert et imponerende antall millioner internasjonale kroner både til «Louder Than Bombs» og «Thelma. I filmproduksjon handler ikke alt om hver enkelt films økonomiske resultat i en kort periode.

