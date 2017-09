Norges Oscar-kandidat vist i Toronto: – En forførende lesbisk skrekkfilm

Tre norske filmer ble vist på filmfestivalen i Toronto i helgen. «Thelma»-regissør Joachim Trier sammenlignes med Stephen King og Ingmar Bergman.

Joachim Trier er ingen nykommer i Toronto-sammenheng. «Thelma» er hans fjerde spillefilm og også regissørens fjerde runde på Toronto International Film Festival (TIFF), en av verdens største filmfestivaler.

Skrekkfilmen er med i Special Presentation-programmet på festivalen, og ble vist både lørdag og søndag. Så langt er den anmeldt blant annet i Hollywood Reporter, IndieWire og Screen International.

IndieWire har som overskrift «Ingmar Bergman møter Stephen King i Joachim Triers forførende lesbiske skrekkfilm».

Anmelder David Ehrlich fortsetter med å kalle filmen «en illevarslende, nervepirrende og uvanlig sterk thriller om de mørkeste menneskelige lengsler.»

OVERNATURLIG THRILLER: Eili Harboe i tittelrollen i «Thelma». Foto: Motlys AS / SF Studios

Han gir «Thelma» karakteren B+ og gir den denne beskrivelsen:

«Trier bygger på fremmedheten med hver scene, og dette kjølige lille eventyret ender til slutt opp som å oppleves som en adaptasjon av «Carrie» regissert av Ingmar Bergman.»

The Hollywood Reporter gir ingen karakter, men oppsummerer filmen som «en stilfull, utpreget skandinavisk vri på kjente skrekk-temaer», og roser spesielt fotograf Jakob Ihre:

«Prestasjonene er jevnt over selvsikre, og skiftene mellom Thelmas og foreldrenes frykt gjøres kontrollert. Like fullt er det den suggererende kraften i Ihres kameraføring som gir filmen mye av dens foruroligende makt – spesielt i hans fremragende bruk av villmark- og vann-bilder, og i hans snikende overhead-vinkler som inviterer til nærmere gransking.»

De Palma og King



FASTE MAKKERE: Regissør Joachim Trier og manusforfatter Eskil Vogt, her på filmfestivalen i Haugesund i 2011. Foto: HEGE HANSEN / VG

Screen International bemerker også Triers referanser til Brian De Palma og Stephen King i «Thelma». Som flere andre, nevner også denne anmelderen «Carrie» som en opplagt assosiasjon til plott-beskrivelsen av en ung, overbeskyttet og seksuelt undertrykt jente som oppdager at hun har ukjente krefter.

«Selv om Trier ikke har mye nytt å si om undertrykkende religiøs tro, barndomstraumer eller skrekken i pubertetshormoner, tilfører «Thelma»s vedvarende, dempede ubehagsfølelse denne sjangerøvelsen tilstrekkelig med nytelse.»

«Thelma», som nylig ble Norges Oscar-kandidat, hadde verdenspremiere under Filmfestivalen i Haugesund i slutten av august, og har kinopremiere i Norge fredag førstkommende. Deretter skal filmen ut på kino i over femti land, blant annet USA, Frankrike, Storbritannia, Japan og Italia. Lanseringen i Nord-Amerika skjer i månedsskiftet oktober/november.

Iram Haqs nye film



Blant de norske filmene i Toronto, er også Iram Haqs nye spillefilm, «Hva vil folk si». Den er én av 12 filmer tatt ut til konkurranseprogrammet Platform der vinneren får 25.000 kanadiske dollar. I fjor var Oscar-vinneren «Moonlight» med i dette programmet.

SAMARBEID: Regissør Iram Haq (t.h.) med hovedrolleinnehaver Maria Mozhdah fra «Hva vil folk si». Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

«Hva vil folk si», eller «What Will People Say», handler om 16 år gamle Nisha som hjemme med familien er en pakistansk datter, mens hun ute med venner er en vanlig norsk ungdom. Når faren tar henne på fersken med kjæresten, kolliderer hennes to verdener brutalt. Foreldrene bestemmer seg for å kidnappe Nisha og plassere henne hos slektninger i Pakistan hvor hun må tilpasse seg foreldrenes kultur.

Anmelderen i Screen International skriver «Den andre spillefilmen fra manusforfatter og regissør Iram Haq er selvsikker historiefortelling som blir enda mer gripende når man vet at historien er selvbiografisk.»

I filmmagasinet står det også at «provokativt, følelsesmessig ladet materiale håndteres med en modenhet og sikkerhet som gjør filmen tilgjengelig for et bredt internasjonalt publikum.»

Filmbloggen The Film Stage gir «Hva vil folk si» karakteren B. Haq var også i Toronto med sin forrige spillefilm, «Jeg er din».

Mer norsk



TIFF varer fra 7. til 17. oktober. Av andre norske innslag er også Oscar-vinner Torill Koves nye kortfilm «Tråder» og Jonas Matzow Gulbrandsens spillefilmdebut «Skyggenes dal».

ROSES: Adam Ekeli som Aslak i «Skyggenes dal», skrevet og regissert av Jonas Matzow Gulbrandsen med broren Marius Matzow Gulbrandsen som fotograf. Foto: , Another World Entertainment

The Film Stage gir «Skyggenes dal» B+, mens Screen International sammenligner filmen med «Stranger Things»:

«Kombinert med barn i hovedrollen, småby-settingen og underlige hendelser, kan det hele høres ut som noe som tråkker ned populærkulturens «Stranger Things»-inspirerte skrekk-sti. Den sammenligningen vil ikke skade «Skyggenes dal» sine utsikter, men filmen er sin egen praktfullt foruroligende pakke.», skriver anmelderen.

Gulbrandsens film deltar i Discovery-programmet, før den får norgespremiere 20. oktober.