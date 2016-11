Nordisk råds filmpris til Joachim Triers «Louder Than Bombs»

MYE HEDER: «Louder Than Bombs» har nok en gang fått en klapp på skulderen. Her er (f.v.) regissør Joachim Trier, skuespillerne Isabelle Huppert, Gabriel Byrne og Devin Druid samt produsent Eskil Vogt på pressekonferanse for filmen under Cannes-festivalen mai 2015. Foto: AFP