«Kongens nei» med årets beste åpningshelg på kino

Norsk film har slitt med å trekke publikum i år. Nå gjør «Kongens nei» vei i vellinga.

Norske filmskapere har fått erfare at man lever i en tid med hard konkurranse om oppmerksomheten i år, og en storsatsing som «Løvekvinnen» klarte såvidt å trekke litt over 10.000 publikummere i åpningshelgen.

Nå er det i hvert fall én norsk film som kan vise til solide tall for premierehelgen. «Kongens nei» hadde premiere i helgen, og har fått folk til å strømme til kinomørket.

Inkludert forhåndsvisninger er filmen sett av 126.000, og ikke siden «Bølgen» har en norsk film klart det samme. I tillegg deltok rundt 10.000 på visningen på Slottsplassen.

tb635aad.jpg - SPILLER KONG HAAKON: Danske Jesper Christensen har fått masse skryt for rollen han gjør i «Kongens nei». Foto: , Nordisk Film

Åpningshelgen er ikke bare den beste norske i år, faktisk slår «Kongens nei» alle andre utfordrere, store Hollywood-blockbustere inkludet.

– Vi er svært glade for at det norske folk ser ut til å flokke seg om Kongens Nei, sier produsent Stein B. Kvae i en pressemelding.

– Kongens Nei er resultat av et enormt stort teamarbeid, med utgangspunkt i et manus av Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløw Eeg, og under Erik Poppes kunstneriske ledelse. Vi er sikre på at Jesper Christensens Kong Haakon og Anders Baasmo Christiansens tolking av Kronprins Olav vil bli husket i mange år fremover og gleder oss over det som kan bli et langt liv på kino for filmen vår.