Joachim Trier: – Ville lage en drøy film

Thrilleren «Thelma» er en honnør til alle som føler seg som «freaks».

Regissør Joachim Trier har sammen med makker Eskil Vogt skrevet fire spillefilmer. Tre av dem er dramaer med menn i hovedrollene. Så lagde de «Thelma».

– Vi har gjort tre filmer nå som fokuserte veldig på menn, og rollefiguren Thelma kom opp veldig spontant, det var ikke et bevisst skifte, sier Trier til VG og legger til:

– Men for å være helt ærlig med deg: Ja, dette er historien om en sterk ung kvinne, men jeg identifiserer meg med henne akkurat som jeg har identifisert meg med de mennene – og kvinnene - vi har skrevet tidligere.

FORBUDT KJÆRLIGHET: Kaya Wilkin sog Eili Harboe i Joachim Triers «Thelma». Foto: Motlys/SF Studios

80-talls-påvirkning



Men «Thelma» er ikke et skifte bare når det gjelder kjønn. Filmen er også en overnaturlig thriller.

– Eskil og jeg er vokst opp på 80-tallet med synth-musikk, Stephen King og etter hvert japanske tegnefilmer og skrekkfilmer fra USA. Vi har alltid like mye forskjellig film – David Cronenberg, og David Lynch også har jo mørke, mystiske og marerittaktige fortellinger noen ganger, sier Trier og fortsetter ivrig:

– Vi hadde lyst til å utforske den siden av oss. Og til å lage noe som hadde driv og spenning, og se hvilke typer bilder det kunne åpne for. Det var også gøy: Vi har jo en film som er full av spesialeffekter. Vi har en fra teamet til David Fincher bak kamera, og folk som kunne lage veldig bestemte bilder. Vi har brukt alle topphusene innen digitalt etterarbeid i Sverige, Danmark og Norge. Vi har 200 digitale bilder i filmen, og det tror jeg er noe av det høyeste, om ikke en regner med «Kon-Tiki».

– Ikke lyst til å lage film med kvinnen som offer



Etter premierer på filmfestivalene i Haugesund og Toronto, har flere anmeldere nevnt skrekkfilmen «Carrie» som en parallell. Trier er også sammenlignet med Bergman, De Palma og Stephen King.

SAMARBEID: Eskil Vogt og Joachim Trier på presentasjon av «Oslo, 31. august» i 2011. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– I klassisk skrekkfilm med kvinne i hovedrollen blir hun typisk monsteret om hun er sterk. Hvordan ser du på det?

– Der synes jeg vi har en tvist. Noe av skrekken i dette er jo at Thelma har en vilje hun må ta kontroll over. Vi har alle en vilje, og den kan brukes til både gode og dårlige ting. Sånn sett kommer hun i en skikkelig konflikt. Det er klart det er bevisst: Jeg har ikke lyst å lage en film om kvinnen som offer som løper rundt og blir jaktet av monstre – da heller det motsatte, sier han og utdyper:

– Det er en tradisjon for enten å demonisere kvinner som ren ondskap hvis de er sterke, eller fremstille dem som et offer eller en pris. Sånn sett føler jeg vi gjør noe annet!

– Mørk, norsk heltefortelling



Trier og Vogt fikk opprinnelig tilbud om å lage denne typen sjangerfilm i USA etter «Lounder Than Bombs», men ønsket å gjøre det i Norge – fordi det ikke er gjort før.

OVERNATURLIG THRILLER: Eili Harboe i tittelrollen i «Thelma». Foto: Motlys AS / SF Studios

– Vi ville sette det i en norsk setting og presse det ut av en norsk virkelighet. Det er veldig OK å utforske nye ting. Og en lesbisk kjærlighetshistorie om et menneske som desperat prøver å finne en måte å komme vekk fra foreldre og være seg selv på, det er en historie veldig mange mennesker kan identifisere seg med, påpeker regissøren.

– Det er også et ønske om å gi honnør til alle mennesker som føler at de er «freaks», ikke passer inn eller føler seg rare og annerledes – og å prøve å finne selvaksept i det. Det har vært veldig viktig for oss! understreker han.

I «Thelma» ligger også en hevnfortelling.

– Vi hadde ikke lyst til å lage en pyntelig, god smak-film, vi hadde lyst til å ta ut hele spekteret av muligheter og lage en emosjonell og drøy film, fastslår Trier.

– I en verden hvor Hollywood har tatt opsjon på å lage heltefortellingene, prøver vi å bidra med en norsk variant av en mørk heltefortelling med en ung dame. Jeg synes det er litt gøy å bidra med på vår måte og med våre steder!