Jakob Oftebro: – Jeg har et veldig nært forhold til pappa

HAUGESUND (VG) I sin nye film spiller Jakob Oftebro mot sin «danske far» - i en film om et far-sønn-forhold som kan minne ham om forholdet til skuespillererpappa Nils Ole Oftebro.

Det er flere meta-lag i filmen «Rivalene». Den handler om en egosentrisk, verdensberømt dansk kunstner, spilt av Søren Malling, som når han møter sin voksne sønn for første gang, finner ut at han har konkurranse. Jakob Oftebro (31) spiller sønnen Casper, en Banksy-aktig figur som bruker nettene på gatekunst.

– Det er en veldig annerledes rolle enn jeg har spilt før. Den tenderer til å være ganske mørk og usympatisk, uten å være en uttalt «bad guy» - og det var j… gøy å spille, fastslår Oftebro.

I virkeligheten er både Jakob og faren Nils Ole skuespillere: Nils Ole er også tegner, og Jakob tegnet mye før.

FILMFAR: Søren Malling og Jakob Oftebro i «Rivalene». Foto: Julie Vrabelova , Tour de Force

– Det er nærliggende å tenke på deg og din far i dette …

– Selvfølgelig! Og Søren og hans sønn. Det snakket vi j… masse om også. Veldig mye av dette er ikke noe vi kan relatere oss til. Jeg har jo hatt et kjempenært forhold til faren min, men det at han også er skuespiller, at vi holder på med det samme, og at det en gang imellom er ting man kan være helt uenige om og komme i konflikt om, det er klart. Det hadde vært løgn om jeg sa noe annet, sier Oftebro til VG og fortsetter:

– Men selv om pappa og jeg har et helt annet forhold enn kunstneren har med sønnen sin i filmen, var det flere opplevelser i eget liv jeg kunne trekke veksler på. Det var også gøy å bruke andre ting – som at jeg tegnet veldig mye i oppveksten - og det var gøy å rappellere! Det var mye gøy jeg fikk lov til i den filmen!

– Min danske far

Som om ikke parallellen til egen far er nok, har Oftebro også et nært forhold til Søren Malling. De to jobbet sammen på TV-serien «1864», har siden samarbeidet flere ganger, og omgås ofte privat.

NORSKE ISLAG: Søren Malling og Ane Dahl Torp i «Rivalene». Foto: Julie Vrabelova , Tour de Force

– Han ringer meg om søndagene og spør om jeg har det bra eller vil ha mat. Jeg er kjempeglad i Søren, og det har vært ganske rørende. Han har tatt meg til seg og sagt «Du har ikke noe familie i Danmark, så jeg kan gjerne invitere deg på middager». Det har vært veldig hyggelig. Han er som en slags dansk far for meg – både i måten han av og til snakker med meg på, og det forholdet vi har, så det er veldig, veldig hyggelig, sier Jakob.

– Hva gjør det med arbeidet med filmen?

– Det å gjøre en sånn film med en man kjenner fra før er veldig deilig, for da kommer det så mye gratis. Vi trengte ingen introduksjon, men kunne gå rett inn og jobbe. Vi kunne med én gang gå videre til det neste laget, og begynne å være duster mot hverandre uten at man måtte si unnskyld etterpå. Og så var det gøy at vi fikk med Ane, fortsetter han.

– «Verver» norske kolleger



BRYGGESLENG: Oftebro på bryggen i Haugesund, der han var innom for å presentere film. Foto: Haakon Nordvik , VG

«Rivalene» har nemlig flere norske innslag. Foruten medprodusenten Gudny Hummelvoll og komponisten Nicholas Sillitoe, spiller Ane Dahl Torp en stor rolle som kunstnerens kone Darling.

– Jeg er veldig opptatt av å prøve å få inn norske skuespillere i dansk film. På enhver produksjon har jeg prøvd å få inn alle jeg kjenner. Her hadde de prøvd å lete etter en skuespiller i Danmark, men syntes ikke de fant noen som matchet Søren ordentlig. Og så begynte de å lete i Sverige, og da sa jeg «kom an, nå må dere prøve å se i Norge!». Og så fant de Ane, og selv om hun egentlig er for ung til rollen, var hun helt perfekt, forteller Oftebro.

«Rivalene» er vist på filmfestivalen i Haugesund denne uken, og den har premiere fredag. Den er skrevet og regissert av Charlotte Sieling som har regissert deler av «Krøniken», «Forbrytelsen», «Broen» og «Borgen». Internasjonalt har hun satt sitt avtrykk på «Homeland», «Wayward Pines» og «The Americans».

Samspill med pappa



– Det å først komme fra «Peer Gynt» og jobbe med pappa, og så ha premiere på denne filmen hvor jeg jobber med min danske far, det har vært veldig gøy, påpeker Oftebro.

I sommer spilte han og Nils Ole sammen i «Peer Gynt» på Gålå - i to versjoner av samme hovedrolle.

– Både den delen med å stå på scenen med pappa og jobbe med pappa med verdens kuleste tekst – det var helt fantastisk - og det å stå på teaterscenen igjen.

FAR OG SØNN: Nils Ole og Jakob Oftebro på Høyfjellsscenen ved Rondablikk i juni der de fremførte «løkmonologen» for kongeparet. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

For Oftebro har nemlig ikke stått på en norsk teaterscene siden han var 21 år gammel og gikk på Teaterhøgskolen.

– «Peer» var nesten første gang jeg sto på en teaterscene i Norge. Jeg ble utdannet i Oslo, og så gjorde jeg én produksjon på Rogaland teater, og etter det dro jeg til Danmark. Så å komme opp der og se det formatet med 2-3000 mennesker og gjøre teater for dem, det var ganske drøyt, medgir Jakob.

– Man skal utfordre seg selv, og det var en utfordring. Jeg var utrolig spent på om det ville holde og om folk ville like det. Jeg var spent på så mange plan: Både det med å komme hjem og gjøre det, å gjøre det sammen med pappa, og så var det «Peer Gynt» som så mange har en mening om. Men jeg er veldig stolt og glad for at det gikk!

Unngikk norsk med Dahl Torp



Nå er han også spent på hvordan det går med «Rivalene» i Norge – en dansk kammerspillfilm med norske islag. Mens Dahl Torp snakker norsk i filmen, snakker Jakob dansk.

– Hvordan går det å snakke dansk på jobb nå?

– Dagligtalen går av seg selv. Men siden jeg ikke er født og oppvokst der, er det jo trening. Derfor forbereder jeg meg kanskje dobbelt eller tre ganger så mye til alle de danske filmene, sier han.

UVANT: Jakob Oftebro spiller en tidvis mørk rollefigur i «Rivalene». Det koste han seg med. Foto: Julie Vrabelova , Tour de Force

Han ble ikke forstyrret av at Ane snakket norsk i scenene, men syntes det var vanskelig ikke å snakke norsk med kollegaen utenom opptak.

– Det var vanskelig fordi jeg hadde så lyst til å snakke norsk med henne i alle pausene, men det må jeg prøve å hold meg unna, for da blir man så språkforvirret. Det ender med at når de sier «Vær så god», så snakker man norsk.

Om få dager begynner Oftebro innspillingen av nok en dansk film – denne gangen oppfølgeren til en dansk fantasy-film, «Skammerens datter» fra 2015.

– Det er «Harry Potter» for kids i Danmark. Det er «green screen» og drager, og det er jo dritgøy! Alle sånne sjangerting er jo kjempegøy.

Pause i sommer



Selv om det er hektisk nå, har Oftebro hatt en periode fri i sommer.

– Jeg har rett og slett bare vært sammen med venner og familie i Norge og Danmark. Jeg har slappet av og kost meg, og bare jobbet litt. Jeg har hatt en liten pause, og det har vært helt supert, sier han.

I juli bekreftet Jakobs kjæreste gjennom flere år, skuespiller Iben Akerlie, til Costume at forholdet deres var over, men at de fortsatt var venner.

På spørsmål til Oftebro om hva sivilstatusen er nå, svarer han:

– Det har jeg ingen kommentar til.