Filminstituttet: 2016 er tidenes beste norske filmår

Det er historisk at tre norske filmer er de mest besøkte på kino i år.

Norske spillefilmer, dokumentarer og spill har hatt et strålende år, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding.

Jakob Berg, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Filminstitutt, forteller at det aldri har gått så bra for norsk film før.

– Det ser vi på sammenhengen mellom besøkstall, markedsandel og at norske filmer har fått internasjonale priser de aldri har fått før, forteller han.

I år er det tre norske filmer som danner toppen av de mest besøkte filmene på kino.

Øverst troner «Kongens nei» med over 700.000 besøkende. Filmen hadde årets beste åpningshelg da den kom i september, og slo også de store Hollywood-satsningene i år.

Eirik Poppes film om de sjebnesvangre døgnene i 1940 er også på kortlisten til Oscar-nominasjonen for beste fremmedspråklige film. Det har ikke skjedd siden Kon-Tiki var nominert i 2012.

Siden premieren 11. november har hele 450.000 sett «Snekker Andersen og julenissen» på kino. Det gir andre plass på listen over mest besøkte kinofilmer i år. Regissøren Terje Ragnes fortalte at det var med ærefrykt han tok tak i Alf Prøysens historie. Likevel fryktet han ikke å bli hele Norges hoggstabbe da VG møtte ham i juli.

– Jeg tror i all beskjedenhet at vi har fått det til, sa han da.

Tredjeplassen på kinotoppen går til «Børning 2» med 435.000 besøkende i år. Dermed er det 53.000 flere som så oppfølgeren enn den første «Børning»-filmen. Den andre filmen er forøvrig verdens første bilfilm på vinterføre.

Norsk filminstitutt legger til at «Dyrene i Hakkebakkeskogen» som har premiere 25. desember også har potensial til å trekke folket inn i kinomørket.

«Med strålende anmeldelser kan den dra i land et samlet besøkstall på over 3 millioner innen året er omme», står det i pressemeldingen.

Jakob Berg forteller at det er målet Trond Giske satt i 2007 om at 25 prosent av alle kinobesøk skulle være til norske filmer. Det tilsvarer omtrent tre millioner besøkende.

Berg trekker særlig frem prisene til norske dokumentarfilmer som har bemerket seg internasjonalt i år. Under en av verdens største dokumentarfilmfestivaler, IDFA, fikk norsk-svenske «Nowhere to hide» hovedprisen, og «Brødre» og «Dugma» fikk to av hovedprisene under Nord-Amerikas største filmfestival Hot Docs.

De nyeste tallene viser ifølge instituttet at verdien av salgene av norske filmer fra 2014 er beregnet til 69,2 millioner kroner. Det er 21 prosent økning fra 2012.

– Det er de ferskeste tallene som er klare, fordi filmene må få leve ut hele kinotiden sin også i utlandet, forklarer Jakob Berg siden tallene for 2014 er med på årets beregninger.