«Børnet» inn til over 200.000 besøk

Den norske bilfilmen har draget på publikum. «Børning 2» hadde en bedre åpningshelg enn «Kongens nei».

Oppfølgeren til «Børning» fra 2014 har hatt en veldig god start på kinokarrieren.

Katrine Aamodt hos distributøren SF Norge opplyser at filmen med forhåndsvisninger til nå er sett av 212.045. Åpningshelgen luktet det også svidd av.

118.060 personer så filmen i løpet av den første helgen, noe som er et enda bedre resultat enn en annen norsk suksess i høst, «Kongens nei». Den ble til sammenligning sett av 116.951.

«Børning 2» hadde premiere allerede onsdag i forrige uke, og den dagen ble en eneste stor fest for produsentene. Besøkstallene for første dag viste nemlig at filmen serverte ny rekord for en norsk film noensinne. Filmen ble sett av 55.834 på en dag. Den gamle rekorden ble holdt av «Kon-Tiki», som ble sett av 54.641 på én dag.

Åpningshelgen for den første «Børning»-filmen som kom i 2014 var på over 136.000 besøk.