Avkrefter OL-stjerne til Sonja Henie-film

New York Daily News og et OL-nettsted melder at kunstløp-gullvinner Oksana Baiul (39) skal spille hovedrollen i Sonja Henie-filmen. De norske produsentene ler av ryktene.

I flere år har den norske filmen om skøytelegenden Sonja Henie vært under utvikling. Nå er filmskaperne omtrent halvveis i innspillingen, og for noen dager siden kom «nyheten» om at den ukrainske kunstløperen som tok OL-gull på Lillehammer angivelig skulle være med i filmen – og være dens stjerne.

– Det er bare tull, sier en lett leende produsent Synnøve Hørsdal til VG.

– Det er «fake news», men vi har hatt det gøy med det! Det er gøy at det er attraktivt å være med i Sonja-filmen.

GULL OG SØLV: Oksana Baiul hadde nylig fylt 16 år da hun tok gull på Lillehammer i 1994. Her foran sølvmedaljevinner Nancy Karrigan. Foto: Reuter , NTB scanpix

At skuespiller Ine Marie Wilmann (32) har hovedrollen som Sonja, har vært kjent siden 2013, og Baiul har heller ingen skøyte-rolle i filmen med tittel «Sonja», forteller produsenten.

– Vi har en del skøyteløpere fra ulike steder. Blant andre finske Kiira Korpi som har tre EM-medaljer og er kjent i Finland. Vi har også med en del formasjonsskøyting, og der har vi med Gøteborg-baserte Team Surprise. De skal være med i VM i synkron-kunstløp i april og er veldig flinke innenfor teamskøyting, sier hun.

Henies filmkarriere



Hørsdal fortalte til Rushprint i 2015 at hovedvekten av filmen ville følge Henies filmkarriere. Etter konkurransekarrieren, der hun vant tre OL-gull, ti VM og seks EM, dro Henie til New York hvor hun arrangerte skøyteshow – og hun ble filmstjerne.

SAMARBEID: Skuespiller Ine Marie Wilman (t.v.) og regissør Anne Sewitsky, her på innspilling av «Hjemlengsel» i 2914. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Henie ble en rik kvinne og bygget opp et helt imperium. Men så begynner det å rakne på hjemmebane. (…) Hun gifter og skiller seg to ganger, blir alkoholisert og sier opp impressarioen sin som hun har jobbet med i ti år. Hun mister avtalen med Fox, og investerer alt hun har på å bli stor i Sør-Amerika. Ting går skikkelig galt, før hun ender opp helt alene, sa produsenten til filmmagasinet.

Skøyteopptak i Romania

Nå er regissør Anne Sewitsky og teamet foran og bak kameraene i Romania på innspilling.

– Det går kjempefint! Vi har hatt én uke med skøyteopptak nå med kjempestore set-ups med 30 skøyter og is. Alle har vært litt nervøse, for det er noe vi ikke gjør så ofte. Men det ble veldig bra! Vi har også gjort mange fantastiske opptak i Syd-Spania av spektakulære ting, forteller Hørsdal.

SIST SETT: Ine Marie Wilmann var nylig å se som moren til Lars i «Zombielars». Her med Leonard Valestrand Eike i serien. Foto: Anna Myking/Tordenfilm/NRK

Wilmann vant Amandapris for hovedrollen i «De nærmeste» i 2015, og er også kjent fra roller i TV-seriene «Størst av alt», «Det tredje øyet» og «Zombielars», foruten teaterjobbing. For denne rollen har hun naturlig nok måttet trene kunstløp.

– Ine har blitt fantastisk flink på isen. Hun har jo stått på skøyter i flere år – siden hun har hatt rollen så lenge. Men det siste halvåret har det vært mer målrettet mot akkurat det vi skulle gjøre. Siden jul har hun vært på isen veldig mye, sier produsenten.

Advokat hevder Henie-rolle



FØRSTE OL: Sonja Henie var 11 år da hun endte på åttendeplass i de første olympiske vinterleker i 1924 i Chamonix. Hun var 14 da hun vant sitt første VM. Foto: , reproduksjon

Filmen har planlagt premieredato 25. desember 2018. I august meldte Rushprint at salgsselskapet TrustNordisk har sikret seg de internasjonale rettighetene til «Queen of Ice», som filmen heter på engelsk. Det er Maipo som produserer filmen, i samproduksjon med irske Subotica, svenske Avanti og Nordisk Film i Danmark. Flere irske skuespillere er med på rollelisten.

Ifølge New York Daily News er det Baiuls advokat, Raymond Markovich, som torsdag forrige uke skal ha sagt til flere journalister at Lillehammer-gullvinneren skulle spille hovedrollen i en kommende film om Sonja Henie.

OL-nettstedet Inside the Games presiserer at det dreier seg om filmen som regisseres av Anne Sewitsky.

Baiul er for tiden involvert i en rettssak mot NBC Sports, hvor hun hevder å ikke ha mottatt royalty for en opptreden av «Nøtteknekkeren på is» i 1994.