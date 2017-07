«Askeladden»-stjernen er gateselger

I september blir Vebjørn Enger (20) hele Norges Askeladden. I mellomtiden har han solgt strøm på gaten.

Skuespilleren har enda ikke sett den nye storfilmen «Askeladden – I Dovregubbens hall» hvor han har hovedrollen.

– Det gjør jeg ikke før jeg må, sier han.

Men han har ikke noe imot at VGs lesere nå for første gang får se den nye traileren til «Askeladden – I Dovregubbens hall».

– Jeg har ikke sett noe av filmen - bare det å se meg selv på den måten gir meg en ubehagelig følelse. For meg er det en ganske sunn holdning. Uansett hvor mange ganger jeg hadde sett filmen, forandrer den seg ikke av den grunn, Vebjørn Enger til VG.

20-åringen var ferdig med innspillingen og noe etterarbeid i fjor sommer. Etter det har han beskjeftiget seg med helt andre ting enn filmens «glamorøse» verden.

– Jeg begynte å studere engelsk, men syntes ikke det var særlig morsomt. Så jeg prøvde jeg meg som en av «de irriterende» strømselgerne som står på gaten og spør folk om hvor mye de betaler for strømmen - og nå i det siste har jeg jobbet med kundeservice i et kabel-TV selskap, sier Vebjørn.

Selv om det er et stykke vei fra drømmen om teaterskolen og en karriere på de skrå bredder, tenker han nesten på disse jobbene som en del av utdannelsen.

– Man møter alle mulige mennesker, fra alle samfunnslag. Mennesker man sannsynligvis ikke ville møtt når man selv bestemmer. Skal man bli skuespiller er det kjempeviktig å kunne sosialisere. Man må ha sosial intelligens for å kunne lage en troverdig illusjon, sier Vebjørn og setter denne «merkelappen» på seg selv:

– Tenker ikke langt, mener godt.

Filmen er spilt inn både i Tsjekkia og i Norge. Her i landet ble det spilt inn scener på blant annet Gaustatoppen og Hardangervidda.

I september det premiere, og deretter går han i gang med en ny Askeladden-film.

– Det er selvfølgelig spennende å se hvordan filmen blir tatt i mot. De som har sett den er veldig, veldig fornøyde. Dette var en oppgave jeg gikk til med ærefrykt, sier Vebjørn Enger.

Askeladden-filmen finner sted i Norge, en gang for lenge, lenge siden. Espen Askeladd og brødrene hans begir seg ut på en farefull ferd for å redde kongerikets prinsesse, som er kidnappet av selveste Dovregubben.

Filmen er et actioneventyr, og regissør Mikkel Brænne Sandemose har blant annet latt seg inspirere av to andre velkjente eventyrfilmer.

KOMPANI ORHEIM: Vebjørn Enger startet filmkarrieren i filmen «Kompani Orheim», en filmatiseringen av Tore Renbergs litterære univers. Kompani Orheim bestod av Sara, Jarle og Terje Orheim (Cecilie Mosli, Vebjørn Enger, Kristoffer Joner) Foto: Motlys/norsk Filmdistribusjon

– Både «Ringenes Herre» og «Shrek» var en inspirasjon underveis i arbeidet med denne filmen, sa Sandemose i et intervju med VG i april i år.

Da han skulle forberede seg til rollen som Askeladden fikk Enger utlevert 10-12 av de klassiske eventyrene til Asbjørnsen og Moe.

– Jeg ble ganske sjokkert over noen av dem, de er jo skikkelig groteske, sier 20-åringen.

Han mener at noe av forklaringen på at nettopp han fikk rollen som Askeladden ligger i at regissør Sandemose så at han hadde noe som også Askeladden har.

– Jeg er veldig nysgjerrig, det er Askeladden også. Mer enn det jeg er. Han er også oppmerksom, også der mer enn meg. Så jeg måtte forsterke de sidene. Jeg vil ikke si at Askeladden er naiv, men han er kanskje litt blåøyd. Han har sin egen logikk og en annen forståelse av hva som er viktig, sier Vebjørn, som ikke legger skjul på at det var krevende innspillingsdager.

Dette er Engers andre store filmrolle. Han er tidligere kjent fra den fem år gamle dramafilmen «Kompani Orheim». Der spilte han mot Eilie Harboe (22), som også har rollen som prinsessen i Askeladden-filmen.

– Det var krevende å klare dagene, og jeg måtte trene mye i forkant. Mye løping! Og alt vi ser på filmen har vi kanskje gjort 15 ganger før det ble bra nok, fortsetter han.

Det var perioder under innspillingen Vebjørn følte han ble litt som som Askeladden i det private også.

– Det var nok ofte jeg så verden i hans lys. Tolv timer hver dag blir man jo påvirket av. Men nå er jeg Vebjørn igjen, sier han.