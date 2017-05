«Norsk» film griseslaktes i amerikansk storavis

«Selv om noen betalte deg for å se den ville filmen vært en svindel», skriver New York Times-anmelder om «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge».

Anmelder A. O. Scott er ikke nådig i sin vurdering av den norske regissør-duoen Espen Sandberg og Joachim Rønnings nye storfilm «Pirates of the Caribben: Salazar's Revenge».

I The New York Times skriver han i dag at filmen er «nesten det direkte motsatte av underholdning», og «knapt en film i det hele tatt.»

Pirates-filmserien begynte bra: «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» fikk gode anmeldelser da den kom i 2003. Den gangen fikk Johnny Depp til og med en Oscar-nominasjon for rollen som kaptein Jack Sparrow. Filmen spilte også inn 654 millioner dollar verden over, eller mer enn fem milliarder norske kroner.

Les også: Johnny Depp i store økonomiske problemer

Dermed var det duket for oppfølgere. Men på femte verset har kaptein Jack Sparrow og kompanjongene mistet all sjarm, om man skal tro den amerikanske anmelderen.

«Allerede gjennområtten»

– Mr. Depp er som en avdanket rockestjerne som spiller sine største hits i et halvtomt auditorium. Bildene er så mørke og grumsete at du ikke kan se hva som skjer godt nok til å skjønne hvorfor du ikke bryr deg, skriver Scott i anmeldelsen, som ble publisert torsdag kveld.

Foruten Depp spiller også Javier Bardem og Geoffrey Rush i storfilmen, som har kostet 230 millioner dollar, eller nærmere to milliarder kroner, å lage.

Les også: James Bond-skuespiller Roger Moore er død

Scott er journalist og filmkritiker, og er en av to hovedanmeldere for den amerikanske storavisen. Han skriver i artikkelen at han vil holde anmeldelsen kort – men velger likevel å dra til en siste gang:

«Du kan ikke spoile noe som allerede er gjennområttent», skriver han, med henvisning til den doble betydningen av ordet «to spoil» på engelsk:

Det betyr både å avsløre handling, og å forderve.

I REGIEN: Espen Sandberg og Joachim Rønning (med caps) har regien på den nye Pirates-filmen. Foto: KRISTER SØRBØ, VG

Problemer fra start

Sandberg og Rønnings storprosjekt har møtt en rekke problemer siden arbeidet ble påbegynt i 2013.

Først ble filmen utsatt på ubestemt tid fordi Disney ikke var fornøyd med manuset. Deretter trakk innspillingen ut da Johnny Depp ble skadet på settet i 2015, og den tropiske orkanen Nathan truet også med å forsinke eventyrfilmen.

– Det har vært en fantastisk reise. Det har selvsagt tatt tid, men så er det også en gedigen film, sa Espen Sandberg til VG i mai.

– Vi har ønsket å lage en så bra film som mulig for publikum og fans. Vi legger det største presset på oss selv for å skvise ut det som er det fulle potensialet, supplerte regissørkollega Rønning den gangen.

Les intervjuet her: – Det er mange muligheter til å drite seg ut!

Snillere norsk presse

Norske anmelder har vært snillere enn sin amerikanske motpart når de har anmeldt filmen. VGs anmelder mente filmen «ikke kunne vært særlig bedre», og trillet en firer på terningen.

Les anmeldelsen her: Et gledelig, men forhåpentligvis siste, gjensyn

Det gjorde også NRKs anmelder, mens Dagbladet nøyer seg med en treer.

Filmen hadde norgespremière den 24. mai.