Nicole Kidman (49): – Jeg drømmer om flere barn

Firebarnsmoren som en gang fikk beskjed om at hun ikke kunne å barn, føler seg klar for enda ett. Men ektemannen Keith Urban (49) sier nei.

Det forteller den australske Hollywood-stjernen under et intervju i Melbourne mandag. Det var under arrangementet Business Chicks Lunch Kidman åpnet seg for intervjuer Jessica Rowe, ifølge News.com.au.

– Jeg drømmer alltid om å få et barn til, men nå er jeg for gammel. Keith sier alltid: «Husk babybagene og alt utstyret, nei!». For ham var den biten slitsom, men jeg ser det hele gjennom rosenrøde briller, sier skuespilleren.

Hun adopterte barna Isabella (24) og Connor (22) da hun var gift med Tom Cruise. Kidman forteller at en lege fortalte henne at hun aldri kom til å få egne barn. Men så ble hun gravid med datteren Sunday Rose (8) da hun var 40 og gift med sangeren Keith Urban. I 2010 fikk hun også datteren Faith Margareth (6).

HJEMME: Kidman er for tiden i Australia, og her er hun avbildet på et Formel 1-arrangment i Melbourne på lørdag. Foto: Brandon Malone , Reuters

På spørsmål om hva hun er mest stolt av, svarte Kidman:

– Jeg har en familie jeg er helt på knærne etter. Døtrene mine er en blanding av styrke og sårbarhet, og det elsker jeg.

Australieren snakket også om hvordan hun opplevde det å miste faren Antony i 2014. Han var spesialist på kreftforskning og døde av et hjerteinfarkt da han var 75.

– Det verste som kan skje er at alt faller fra hverandre og at du må sette det sammen igjen. Det har vært stunder der jeg har ligget på gulvet og tenkt at jeg ikke kan fortsette: Og da jeg mistet pappa var det sannsynligvis det største tapet jeg har opplevd i livet.

Kidman forsikret også at Keith Urban er hennes livs kjærlighet, men at han synes hun er «for myk» som mor.

– Det er bare i min natur. Hvem vet hvordan jeg kommer til å måtte betale for det!

Skuespilleren, som var Oscar-nominert senest i år for rollen som adoptivmor i «Lion», fortalte også at hun kunne tenke seg å ta en pause fra Hollywoodfilmer for å spille inn smalere kunstfilmer.

Kidman er for tiden aktuell i HBO-serien «Big Little Lies», der hun spiller kona til Alexander Skargård.

