Mot ny Bond-film for Daniel Craig

I 2015 sa Daniel Craig at han heller ville kutte av seg hånden enn å spille i en ny James Bond-film. Nå er han i ferd med å gjøre helomvending.

Det skriver en rekke internasjonale medier, deriblant britiske The Telegraph. Noe som også betyr at Tom Hiddleston ikke lenger er aktuell som den nye James Bond.

– Hiddleston er altfor selvgod og ikke tøff nok for rollen, skal James Bond-produsenten Barbara Broccoli ha konkludert med ifølge NME.

Les også: Hyller nye James Bond

New York Post skriver at Craig, som i 2015 uttalte at han heller ville kutte av seg hånden, enn å spille James Bond igjen, kan ha kommet på bedre tanker etter at han fikk gode kritikker i en oppsetning av Shakespeares «Othello» i desember i fjor.

IKKE TØFF NOK: Tom Hiddleston skal være er altfor selvgod og ikke tøff nok for rollen, skriver internasjonale medier. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

– Da fikk Craig den anerkjennelsen han trenger for at han også kan være en seriøs skuespiller, skriver The Telegraph.

Fikk du med deg? Dette er James Bonds nye bil

Dermed skal det også ha blitt lettere å overtale Craig til å spille James Bond for sjette gang. Samtalene med Barbara Broccoli, som er datter til den legendariske Bond-produsenten Albert Broccoli - og den som nå forvalter rettighetene - går nå i riktig retning.

– Barbara Broccoli og manusforfatterne Neal Purvis og Robert Wade, som har flere Bond-filmer bak seg, er godt i gang med den nye James Bond-filmen. Så snart Craig sier endelig ja, setter de i gang med produksjonen, skriver New York Post.

Wade uttalte forøvrig til The Telegraph så sent som i februar at den nye James Bond-filmen må bli annerledes enn de tidligere.

Husker du? James Bond bytter drink - gjør den mer skitten

– Virkeligheten slik verden har utviklet seg har overgått James Bond, sa Wade til avisen.

Det er for øvrig ikke første gang Craig vegrer seg for å spille James Bond. Allerede i 2012 sa han at han var gått lei.

– Men de vil ikke la meg gå, og jeg har gått med på å lage flere filmer, sa han til magasinet Rolling Stone.

«Spectre» er den siste Bond-filmen vi så langt har sett Craig være Agent 007. Den fikk strålende kritikker og en fantastisk publikumsmottakelse over hele verden. VGs anmelder var fra seg av begeistring, ga filmen terningkast fem og konkluderte med at «det er bare å stille seg i kø, folkens: James Bond er her for å beseire oss!»

– Daniel Craig har for lengst funnet sin fysisk imponerende, men litt mutte vri på rollen – men samtidig timer han små humorperler helt glimrende. Uten noen gang å overdrive, selvfølgelig, mente VGs Jon Selås.

Dette mente VG om «Spectre»: Topp Bond!

Han var slett ikke alene. Engelske kritikere konkluderte med at dette er en «fantastisk spennende, underholdende og spektakulær film».

Craigs uttalelser i 2015 om at nå ville han ikke mer, utløste naturligvis en rekke spekulasjoner om hvem som kunne tenkes å bli den neste James Bond. Noen mente det burde være en kvinne, andre slo fast den nye Bond måtte være en farget skuespiller og Idris Elba seilte etter hvert opp som det heteste navnet den gangen.