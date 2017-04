Morgan Kane-sjefen raser etter nytt søksmål: – Avskyelig!

Bråket fortsetter i kjølvannet av at norske Ryan Wiik sluttet i selskapet som vil lage Hollywood-filmer av Morgan Kane-bøkene.

Administrerende direktør i Morgan Kane-selskapet WR Entertainment, Tasmin Lucia-Khan, slår nå knallhardt tilbake mot søksmålet fra selskapets tidligere styreformann, Jim Cardwell.

– Det er det reneste tøv at Jim Cardwell saksøker selskapet bare måneder etter at han offentlig ble sparket fra styret i WR Entertainment (WR) av selskapets aksjonærer under en ekstraordinær generalforsamling, fordi ingen lenger hadde tillit til ham, sier Tasmin Lucia-Khan til VG.

Bakgrunn: Nytt millionsøksmål i Morgan Kane-saken

Jim Cardwell ble avsatt i desember i fjor, men anla søksmål mot WR den 4. april. Der forlanger han blant annet en økonomisk kompensasjon i form av aksjer og rundt 30 millioner kroner kontant for lønn han hevder ikke å ha fått i sine år som styreformann i WR.

Selskapet sitter altså på rettighetene til å filmatisere Kjell Hallbings bøker om Morgan Kane, og har vidløftige planer om store Hollywood-produksjoner.

Hevder seksuell manipulasjon



Bare drøyt to uker tidligere fikk Tasmin Lucia-Khan et personlig søksmål mot seg fra WRs gründer, Ryan Wiik. Wiik signerte sitt eget avskjedsbrev i desember i fjor, men hevder i søksmålet fra mars i år at Lucia-Khan blant annet seksuelt skal ha manipulert han vekk fra sin stilling i WR.

Ifølge søksmålet hevder Ryan, via sin advokat, at det finnes sex-bilder og videoer på begges telefoner. Tasmin Lucia-Khan har avvist det som står i søksmålet, og holder ikke tann for tunge når hun beskriver sine eks-kolleger overfor VG.

– Det er forferdelig å se at Wiik og Cardwells grådighet er større enn deres omtanke for selskapet og dets aksjonærer. Hvor er deres respekt for alle som har støttet dem opp gjennom årene og gitt dem millioner av dollar? spør hun.

VG har forelagt Lucia-Khans harde utfall overfor både Ryan Wiik og hans advokat, Neville Johnson, samt Jim Cardwell denne uken, men har hittil ikke mottatt respons angående kommentar.



Artikkelen fortsetter under bildet



SLÅR TILBAKE: – Én mistet sin plass i styret, den andre mistet hovedrollen som Morgan Kane. Så nå arbeider de sammen om å saksøke selskapet, de ansatte og for å skade hver eneste aksjonær i WR, sier Tasmin Lucia Khan om søksmålene fra Ryan Wiik (bildet) og tidligere styreformann i WR Entertainment, Jim Cardwell. Foto: Kristian Helgesen , VG

Les også: Caprino reagerer på Flåklypa-film

– Han går til søksmål for kontrakter ingen har hørt om



– Jeg er dypt opprørt over at tidligere styreformann Jim Cardwell går til søksmål for kontrakter som ingen har hørt om. Han ber om å få tilbakebetalt beløp for perioden 2009 - 2015 - hvor latterlig er ikke det? Hvis han virkelig hadde en avtale med selskapet - hvorfor visste ikke jeg eller finansmarkedet om det? spør Lucia-Khan.

Den siste ukens hendelser kommer på toppen av et brev datert 30. mars i år fra Wiik og Cardwell og ytterligere 19 aksjonærer som dukket opp i Finansavisen den 6. april, altså to dager etter at Jim Cardwell hadde levert sitt søksmål mot WR. Der uttrykker Wiik og Cardwell bekymring blant annet for at selskapets daglige leder - Tasmin Lucia-Khan - bruker av selskapets midler for å forberede forsvaret av søksmålet fra nettopp Ryan Wiik.

– Jeg er rystet over Ryan Wiik og Jim Cardwells spill, og det begynner å bli temmelig klart for alle at de har kun én agenda. Begge tapte. Én mistet sin plass i styret, den andre mistet hovedrollen som Morgan Kane. Så nå arbeider de sammen om å saksøke selskapet, de ansatte og for å skade hver eneste aksjonær i WR, sier hun.

Les også: «Beatles»-konflikten løst

Avviser påstandene punkt for punkt



WR svarte denne uken de 21 aksjonærene på brevet som er datostemplet 30. mars og som dukket opp i Finansavisen den 6. april. VG har sett det åtte sider lange tilsvaret der selskapet punkt for punkt avviser påstandene fra de 21 aksjonærene. Der går det blant annet frem at aksjonærbrevet ble kjent via Fianansavisen før WR-styret i det hele tatt hadde fått anledning til å svare på det.

I sitt svar skriver WR-styret at de tolker dette som en handling for å få maksimal medieomtale og følgelig skade selskapet, "snarere enn å gå i dialog", som det heter i tilsvaret.

– Vi ser nå veldig klart hva tidligere vise-styreformann Wiik og tidligere styreformann Cardwell holder på med, og det er avskyelig, sier Tasmin Lucia-Khan til VG

WR avslutter sitt tilsvar med å si at selskapet jobber ufortrødent videre - «inkludert å kjempe mot sabotasjeaksjoner når de måtte inntreffe», som det står.