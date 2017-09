Morgan Kane-gründer tapte i retten

Ryan Wiik (35) maktet ikke å stoppe Morgan Kane-selskapet WR Entertainment i å fryse aksjene hans i selskapet.

Dermed får den utstøtte gründeren av selskapet ikke lov til å handle med aksjene han har i WR Entertainment, selskapet han selv startet i 2009, men som han forlot frivillig før jul i fjor.

Den nye ledelsen i WR Entertainment fryktet at Ryan Wiik ville dumpe aksjene sine med negative konsekvenser for selskapet etter at WR Entertainment i juni gikk til svindelsøksmål mot Wiik.

Søksmålet var et svar på Ryan Wiiks søksmål mot WR Entertainments administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, fra mars i år.

Det har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra Ryan Wiik eller Tasmin Lucia-Khan.

Konflikten mellom Wiik og WR Entertainment har pågått i hele 2017 og har resultert i hele fire søksmål og en anmeldelse for grovt bedrageri. Ved siden av partenes gjensidige søksmål, har også WR Entertainments tidligere styreformann, Jim Cardwell, saksøkt selskapet.

SEIRET: Administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment - her med sin advokat Eirik W Raanes i retten sist uke - er fornøyd med å ha stoppet Ryan Wiiks aksjetransaksjoner i selskapet.

I tillegg har Ryan Wiik enda et søksmål - sammen med sin mor, Sissel Wiik, mot WR Entertainment, der han krever 90 millioner kroner. Dette er hovedsaklig penger som Wiik mener han har krav på som honorar gjennom ni år for filmen om Morgan Kane - en film som ennå ikke er på innspillingsstadiet.

Tidligere i sommer fikk WR Entertainment medhold i Oslo Tingrett om å fryse aksjene til Ryan Wiik. For halvannen uke siden møttes partene i Oslo Byfogdembete til høring. Tirsdag morgen ble det klart at kjennelsen - på 16 sider - falt i Wiiks disfavør.

I slutningen fra Oslo Byfogdembete står det:

«Gunnar Ryan Wiik forbys å overføre, eller på annen måte disponere rettslig over, herunder selge eller pantsette, samt å utøve aksjonærrettigheter for 18.774.325 aksjer i WR Entertainment ASA».

Aksjene er sentrale i søksmålet som WR Entertainment har anlagt mot Ryan Wiik og stammer opprinnelig fra en aksjetransaksjon som Wiik utførte i 2013. WR Entertainments mistanke er at disse aksjene ble overført direkte til Wiik istedenfor tilbake til selskapet.

Det er ikke kjent når dette søksmålet kommer for retten i Los Angeles, men i den ferske kjennelsen står det at Wiik ikke kan handle med sine aksjer i WR Entertainment før det har falt en dom i søksmålet.

Ryan Wiik må ifølge kjennelsen også betale saksomkostninger og honorar til tolker. Etter det VG kjenner til vil WR Entertainment også kreve at Wiik betaler salær til advokater. Til sammen dreier dette seg om nærmere 600.000 kroner.

