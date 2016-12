Ashton Kutcher og Mila Kunis har blitt foreldre igjen

To år etter at de fikk Wyatt Isabelle, har det kjente skuespillerparet blitt foreldre til en liten gutt.

En talsperson for paret bekrefter ovenfor People Magazine at Ashton Kutcher (38) og Mila Kunis (33) fikk sitt andre barn på onsdag.

I juni avslørte paret at Kunis var gravid igjen. En måned senere vakte hun oppsikt på rød løper, med både kul på magen og en frisyr som fikk flere til å lure på om hun hadde latt lokkene falle, eller bare satt det opp.

Paret fikk datteren Wyatt Isabelle i 2014. Kutcher fortalte kort tid etter fødselen at de to var privilegerte som kunne være hjemme med datteren.

– Siden vi har vært hjemme de første ukene, har jeg lært små ting som roer babyen. Så jeg føler meg som baby-hviskeren nå, hevdet han da.

Paret møttes for første gang på settet til «That 70s show». Først i 2012 begynte romanseryktene rundt de to å gå for alvor, og i fjor giftet paret seg i all hemmelighet.

I et stort intervju med Glamour tidligere i år fortalte Kunis at de har hatt perioder hvor de ikke engang har ansett hverandre som venner, men at hun nå føler at hun er gift med sin bestevenn.

– Han kan gjennomskue alt, og jeg kan det samme med han, fordi det er ingenting med hverandres ansikt vi ikke kjenner. Vi vet når vi spiller, og dermed vet vi når den andre lyver, sier hun til det amerikanske magasinet.