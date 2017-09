Meadow Walker hyllet pappa Paul

Paul Walkers datter Meadow (18) markerte tirsdag det som ville vært farens 44-årsdag med et spesielt bilde på Instagram – og med en spesiell oppfordring til alle hans fans.

«Fast and the Furious»-stjernen mistet livet i en tragisk bilulykke 30. november 2013. 12. september ville Walker fylt 44 år, og hans nå 18 år gamle datter Meadow benyttet anledningen til å hedre faren for hans tro på det gode i mennesker og hvor viktig det er å være snille og kjærlige mot hverandre, skriver People, som først omtalte denne saken.

– Til ære for min far og hans fødselsdag utfordrer vi alle til å gjøre noe godt mot noen andre, skrev hun i teksten til dette bildet hvor hun danser med faren som ganske liten:

En av dem hun tagget og utfordret var farens bestevenn og kollega, Vin Diesel,

Før sin død tilbrakte Walker mye av sin tid med datteren.

– Han fortalte meg at han var lykkeligere enn noen gang, mye på grunn av det nære forholdet han hadde med datteren. Relasjonen dem imellom ga ham veldig mye, sa Brandon Birtell, en av Walkers beste venner, kort tid etter skuespillerens død til nettstedet People.

Kort tid etter ulykken ble det klart at faren hadde testamentert hele sin formue til datteren. Lønnen fra Walkers siste filmprosjekter «Fast and Furious 7» og «Hours», tilsvarende rundt 162 millioner, gikk også til den daværende 15-år gamle datteren.

Etter ulykken bestemte 17-åringen seg for å hedre faren med stiftelsen «Paul Walker Foundation». I en Instagram-melding med et gammelt bilde av henne og pappa Paul, skrev hun følgende:

«Jeg reflekterte over min far, og tok meg selv i å reflektere over hans lidenskap. Hans lidenskap for havet, hans lidenskap for å redde dyr, hans lidenskap for å hjelpe mennesker og hans lidenskap for spontan godvilje. Jeg ville starte denne stiftelsen fordi jeg ville dele den delen av ham med verden».

I april i fjor ble det kjent at advokatene til Meadows Walker hadde inngått et forlik med familien til sjåføren av ulykkesbilen, kameraten Roger Rhodas, som mistet kontrollen over bilen og kolliderte med et tre. Han døde også i ulykken. Forliket på 10,1 millioner dollar (cirka 83 millioner kroner) ble inngått i 2014, men først kjent nå, melder avisen Los Angeles Times.