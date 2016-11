Matthew McConaughey endrer kroppen drastisk for ny rolle - igjen

Den ellers muskuløse Matthew McConaughey (47) har transformert kroppen for ny rolle - nå ved hjelp av hurtigmat.

Det er ikke første gang Matthew McConaughey forandrer vekten ekstremt for en filmrolle. 47-åringen har gått fra å veie 61 kilo i Oscar-vinnende «Dallas Buyers Club» til å veie 98 kilo i den kommende Hollywood-filmen «Gold». Denne gangen har han gått opp over 20 kilo - ved hjelp av pizza.

– Jeg ble raskt feit. Familien begynte å kalle meg Captain Fun fordi jeg sa ja til pizzakveld hver kveld, og til hamburgere og øl, sier McConaughey til CNN.

I «Gold», en ny Hollywood-film, er McConaughey nesten ugjenkjennelig. Han spiller den desperate forretningsmannen Kenny Wells som søker etter gull i Indonesia. Med mer fett på kroppen, mye sminke og lite hår på toppen av hodet får vi se en ukjent versjon av Hollywood-stjernen.

Den amerikanske skuespilleren er kjent fra filmer som «Interstellar» og «The Wolf of Wall Street» og har en evne til å transformere kroppen sin. I 2013 gikk han ned 23 kilo for rollen som Aidssyke Ron Woodroof i filmen «Dallas Buyers Club». McConaughey vant en Golden Globe for rollen.

