Marion Cotillard (41) i trekant-film i Cannes - vil ha flere kvinnelige motspillere

CANNES (VG) Den franske superstjernen har spilt mot dem alle, inkludert Brad Pitt og Johnny Depp. Nå ønsker hun seg flere damer.

«Ismaels spøkelse» het årets åpningsfilm under Cannes-festivalen, og en franskere åpning får man knapt på det som er verdens viktigste filmfestival.

Klassiske ingredienser som sjalusi, mindre pene eldre menn som elskes av vakre yngre kvinner, lidende kunstnere og gåter som dukker opp fra fortiden. Tre av Frankrikes største stjerner er med, den tidligere Bond-skurken Mathieu Amalric, Marion Cotillard og Charlotte Gainsbourg.

KLASSISK TREKANT: Marion Cotillard, Mathieu Amalric og Charlotte Gainsbourg, tre av Frankrikes største stjerner i trekantfilmen «Ismaels spøkelse». Foto: Alberto Pizzoli , AFP

Marion Cotillard spiller «spøkelset» som dukker opp i Ismaels liv 20 år etter at hun forlot ham, akkurat da han har funnet tonen med en annen kvinne, portrettert av Charlotte Gainsbourg. Cotillard har spilt mot mange store mannlige motspillere før Amalric, blant dem Brad Pitt og Johnny Depp. Uten at hun ville rangere dem.

– Jeg har møtt flere menn, mannlige enn kvinnelige motspillere i min karriere. Jeg kan ikke fortelle om noen favoritt, men jeg kan godt gi deg listen over dem jeg ikke likte, fortalte Cotillard og kom med et ønske.

– Jeg vil gjerne være mer i filmer med kvinnelige motspillere. Slikt som Charlotte og jeg utviklet i denne filmen er noe jeg vil gjøre mer av fremover i min karriere.

Filmen ble vist for pressen for første gang onsdag morgen før gallaåpningen. Cannes-publikummet lar ikke sjelden følelsene ses og høres etter visning, men «Ismaels spøkelse» avstedkom verken applaus eller latter – kun øredøvende stillhet.

FRONTER ÅPNINGSFILMEN: Den franske superstjernen Marion Cotillard spiller en av de to kvinnelige hovedrollene i «Ismaels spøkelse». Foto: Eric Gaillard , Reuters

Det kunne nesten virke som om regissør Arnaud Desplechin ikke hadde særlig tro på filmen sin selv da han snakket på pressevisningen etterpå.

– Man føler seg mer beskyttet når man har åpningsfilmen enn når man er med i konkurransen. Det er en stor ære å ha åpningsfilmen. Jeg har vært redd for reaksjonene, men leser ikke anmeldelsene selv.

Onsdag kveld er det gallaåpning for filmen under et massivt sikkerhetsoppbud i filmbyen.

SIKKERHETEN I HØYSETE: Bevæpnet politi patruljerer rundt festivalpalasset, og i gatene i Cannes hele tiden under festivalen. Foto: ØYSTEIN DAVID JOHANSEN , VG

Sikkerhetsnivået har aldri vært høyere enn under årets festival. For å komme inn i festivalpalasset passerer man sikkerhetssluser som på en flyplass i tillegg til at man blir kroppsscannet flere ganger før man er inne i salen.

Pressevisningen av åpningsfilmen ble ti minutter forsinket på grunn av sikkerhetsoppbudet. I havnebassenget utenfor festivalpalasset ligger en rekke franske marinefartøy, klare til å reagere. Bevæpnet politi patruljerer gatene utenfor festivalpalasset hele tiden, og all biljkøring er for første gang forbudt i begge retninger mellom klokken 16 og 19, opplyser en av de mange sikkerhetsvaktene til VG.