«Mamma Mia!» - nå kommer oppfølgeren

En oppfølger til ABBA-filmen er på vei, og skal etter planen lanseres i juli neste år.

Ifølge Hollywood Reporter er det Ol Parker, mannen som skrev «The Best Exotic Marigold Hotel», som skal regissere filmen.

Foreløpig tittel for den nye musikalfilmen er «Mamma Mia: Here We Go Again» og lanseringsdato er satt til 20. juli 2018.

Flere av skuespillerne fra originalen fra 2008 er ventet å vende tilbake for å synge ABBA-sanger, deriblant Meryl Streep, Pierce Brosnan og Colin Firth.

Ifølge kilder Hollywood Reporter har snakket med, vil den nye filmen utspille seg både før og etter handlingen i 2008-versjonen, som fikk terningkast tre av VGs anmelder.

Dermed kommer originalbesetningen tilbake for å inneha de samme rollene, mens nye skuespillere skal spille yngre utgaver av dem.

Her er traileren fra den første filmen: