Luke Skywalkers «Star Wars»- sverd kan bli ditt

En av tidenes mest ikoniske filmrekvisitter kan bli din. Men du må sannsynligvis ta opp lån.

Snakker man om filmrekvisitter og Star Wars er sjansen stor for at Luke lyssabel er det første som renner en i hu. Og 40 år etter premieren på den første filmen leker fortsatt barn, i alle aldre, som er Star Wars-fans med lyssabel.

Luke Skywalker (Mark Hamill) svingte sverdet som nå legges ut for salg under auksjonen «Profiles in History», hvor en lang rekke godbiter for samlere av filmmemorabilia skal legges.

Luke Skywalker brukte sverdet både i «Star Wars: A New Hope», og «The Empire Strikes Back», ifølge auksjonens nettside. Det var Filmweb.no som omtalte saken først i Norge. Det er ventet at sabelen vil nå mellom 1,3 og 2,3 millioner kroner. Et lignende sverd er solgt tidligere, og kjøper måtte den gang ut med to millioner kroner.

KLE DEG SOM LEO: Leonardo DiCaprio og Kate Winslet i klassikeren «Titanic» fra 1997. Foto: All Rights Reserved 1996-98 Accusoft Inc.

«Star Wars»-godsaken er langt fra den eneste under auksjonen. Her kan nemlig fans av en lang rekke Hollywood-klassikere – og skuespillere få sitt. Blar du opp kan du få Marilyn Monroes første kontrakt med 20Th Century Fox. «Titanic» er en moderne klassiker, og fra den filmen dukker det opp hele 70 gjenstander, blant annet kan du sikre deg Jack Dawsons (Leonardo DiCaprios) habitt fra filmen.

Man kan også sikre seg kostymer fra kjente artisters innsats på filmlerretet. Legender som David Bowie, Michael Jackson og Prince har vært med i flere filmer, og nå kan du dresse deg opp som deres rollefigurer. Og skulle du trenge noe «bling», hva med å bla opp for smykkene Sophia Loren brukte i filmen «The Millionairess» som hun gjorde med Peter Sellers i 1960.