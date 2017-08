Liv Tyler vurderte å droppe hele skuespillerkarrieren

Skuespilleren innrømmer at hun på et tidspunkt i karrieren var veldig usikker, sjenert og ville gjemme seg.

Liv Tyler har spilt i filmer som «Ringenes Herre» og «The Incredible Hulk», men i et nytt intervju med magasinet Red innrømmer hun at hun tvilte på karrierevalget på et tidspunkt.

– Jeg følte at jeg kjente meg selv godt da jeg var ung, men så var det en periode i midten der hvor jeg var veldig usikker, veldig sjenert og alt jeg ville var å gjemme meg fra alt, sier hun.

– Jeg følte at jeg ikke hadde noen svar lenger, og på et tidspunkt stilte jeg spørsmål ved om jeg ville være en skuespiller i det hele tatt, legger hun til, ifølge Daily Mail.

Liv Tyler: – Jeg er for gammel for Hollywood

Skuespilleren ble sammen med Dave Gardner i 2014, og kort tid senere ventet de sitt første felles barn. Dermed flyttet Tyler fra New York til London. Til Red Magazine forteller hun at da tok kontakt med en tidligere agent, og fikk seg en ny jobb bare en uke senere.

– Det betød at jeg måtte pendle til Leeds noen dager av gangen, men det var bra for meg og Dave sa: «Jeg fikser dette». Han var hjemme til både middag og leggetid, og holdt fortet, forteller hun.

I dag har paret to felles barn, Lula Rose på ett år og to år gamle Sailor. I tillegg har Tyler sønnen Milo (12) fra et tidligere ekteskap, og Gardner har sønnen Grey (10) fra før.

– Dave følger guttene på skolen hver dag, også står jeg igjen i døren i pysjen med mat overalt, forteller skuespilleren.