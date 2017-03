Helgens beste film- og boktips

Visuelt snop, musikal vellyst og lesbar lykke er innen rekkevidde med VGs kulturanbefalinger for helgen.

Filmtips:



Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

«La La Land», musikal på kino: Visuell lekkerbit

Jeg har sett mange filmer med viktigere historier enn «La La Land», men få så lekkert presentert. Musikalen og å følge drømmen i Los Angeles er et fargerikt sukkerspinn av en fasade, der hvert bilde er planlagt ned til hver minste detalj. Musikken glemmer du når du går ut av salen, men svenske Linus Sandgrens foto følger deg videre.

Les anmeldelsen her: En triumf

DRØMMERE: Ryan Gosling og Emma Stone i «La La Land». Foto: , Nordisk Film Distribusjon AS

«The Fundamentals of Caring», drama/komedie på Netflix: Usentimental

En Netflix-film med Paul Rudd i rollen som en mann som sliter med mye i livet og blir pleier for rullestolavhengige Trevor. Trevor er tilsynelatende drittlei både livet og pleiere. Snart havner de på en bilreise som blir avgjørende for dem begge. En lettfordøyelig film som passer godt til sofasøndagen. Søt uten å bli kvalmende.

IKKE SÅ FØLSOMME: Paul Rudd og Selena Gomez i «The Fundamentals of Caring». Foto: Annette Brown , Netflix

«Best før», komiserie i 10 deler på TV 2 Sumo: Vond moro

Linn Skåbers siste komiserie er både sår og vond å se på. Men misforstå meg rett: Det er veldig mye moro i de ti episodene som ligger på TV 2 Sumo – du må bare ha en veldig stor pute i beredskap. Her spiller Skåber Lena som på samme dag fyller 40, blir dumpet og mister jobben. Og derfra går det ikke bare bedre. Det er smertefullt festlig.

Les anmeldelsen her: Smertefullt fornøyelig

PINLIG: Renate Reinsve, Christian Skolmen, Anne Marie Ottersen og Linn Skåber i «Best før». Foto: , TV 2

Boktips

Anbefalt av Camilla Norli



Ingunn Thon: «Ollis»

Norsk debutroman for barn fra programlederen kjent fra NRK Super som nå er på vei ut i verden. Perfekt for høylesning, men vær forberedt på mas om «bare et kapittel til» og «et til». Handler om Ollis som får tilværelsen snudd på hodet når det flytter inn en knøttliten og søt lillebror - og mammas kjæreste (som er rydde-freak). Heldigvis har hun bestevennen Gro, men kanskje kjenner de ikke hverandre like godt som de tror.

Lest? 10.000 barn mener Iben Akerlie skrev fjorårets beste barnebok

Monica Csango: «Fortielser» (Kagge)

Monica Csango, norsk journalist og redaktør - og nå sist på skjermen med Kakekrigen, er en av 1500 jøder i Norge. Da hun vokste opp ble dette nesten aldri nevnt, men da hun som voksen begynte å grave i sin egen families bakgrunn, fant hun en dramatisk historie. Store deler av familien ble utryddet under andre verdenskrig - og Csango skriver om sorgen og savnet hun har båret på hele livet.



Les intervju med Monica Csango på VG+: La lokk på sin jødiske bakgrunn





Stephanie Garber: «Caraval» (Aschehoug)



Denne ungdomsboken gikk rett inn på bestselgerlistene i England og i USA og er solgt til over 20 land. Boken har skapt stort engasjement på sosiale medier, med blant annet over 12.000 innlegg på Instagram! Boken følger to søstre inn i Caraval, et magisk spill hvor publikum er en del av forestillingen. Men når den ene søsteren blir kidnappet av spillmesteren blir lek til alvor.

Musikktips:

Anbefalt av Tor Martin Bøe



Låt: Thurston Moore - Smoke of Dream: Like sonisk ung

Ingen overraskelser i forsmaken på Thurston Moores femte soloalbum. Det trengs heller ikke. Her er han på sitt beste, både lavmælt og høylytt på samme tid.

Foto:

Album: Magnetic Fields - 50 song memoir: Den manglende femtilåterskrisen

De fleste av oss husker knapt hva de gjorde i forrige uke. Stephin Merritt, som tidligere har gitt ut 69 låter om kjærlighet markerer femtiårsdagen med én låt for hvert år han har levd. Kvaliteten her tilsier at det i alle fall ikke har vært kjedelige år.

Retro: Ebba Grön - Mental Istid: Gratulerer, Pimme!

Sven Joachim «Pimme» Eriksson Thåström, eller bare Thåstrøm, rundet 60 denne uken. Låtkatalogen hans er så overstrømmende sterk at det er vanskelig å velge noe som summerer opp hele karrieren. Med tanke på tiden vi lever i føles dog denne teknofobe, Ebba Grön-låten fra 1981 fremdeles skremmende aktuell.