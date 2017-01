Her poserer Lindsay Lohan med Tyrkias president Erdogan

Sammen med den syv år gamle jenta som twitret fra Aleppo, fikk Hollywood-stjernen (30) besøke presidentpalasset i Ankara.

Det oppsiktsvekkende møtet fant sted fredag. En stolt Lohan skriver på Instagram at det er en stor ære for henne å bli invitert av president Recep Tayyip Erdogan og hans førstedame Emine i deres hjem.

Med på møtet var også Lohans nye, unge venninne – syv år gamle Bana Alabaed, som med sine skildringer fra krigshelvetet har grepet en hel verden.

«Se hvem jeg er sammen med... Jeg har en ny venn, Lindsay Lohan», twitrer ungjenta etter møtet med Hollywood-skuespilleren. Bana har også postet et videoklipp der de to sier at de sender all sin støtte til Aleppo og de som lider. I klippet sier hun også «Jeg elsker deg» til Lohan – som svarer med samme kjærlighetserklæring tilbake.

«Tyrkias innsats for å hjelpe syriske flyktninger er virkelig inspirerende», skriver Lohan på Instagram etter audiensen.

Bildet er det eneste skuespilleren har på sin Instagram-side, etter at hun for noen uker siden slettet alle de andre. Fortsatt har hun over 5,8 millioner følgere.

NÆRT: Lindsay Lohan fester en button på brystet til Tyrkias førstedame med teksten «World is bigger than five», som sikter til FNs sikkerhetsråds fem faste medlemmer, Storbritannia, Kina, Frankrike, Russland og USA. Foto: Yasin Bulbul , AP

Det vakte stor oppsikt da den tidligere så skandaleomsuste filmstjernen tømte hele bildekontoen sin og i stedet la ut teksten «Alaikum salam», som betyr «fred være med deg» på arabisk.

Lohan er den tidligere barnestjernen, som de siste årene har skapt større overskrifter for sine mange skandaler enn for sine meritter på filmlerretet og platelistene. Hun har vært inn og ut av retten, sonet bak murene, vært innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren, med moren og samarbeidspartnere.

Etter at Lohan i fjor høst besøkte en flyktningeleir i Tyrkia, har hun engasjert seg sterkt for å hjelpe mennesker på flukt. Under presidentmøtet var hun formelt antrukket i sort kjole.

