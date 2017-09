Liam Neeson nekter flere actionroller

Liam Neeson (65) får fortsatt mange tilbud om å spille actionhelt. Men «Taken»-stjernen trosser de gode lønningene og takker nei.

– Jeg er blitt 65 år - mitt publikum blir borte etterhvert, sier Neeson i et intervju med nyhetsbyrået AP under filmfestivalen i Toronto.

Han mener at det er tilfeldig at han har endt opp med å gjøre så mange action-filmer i sin karriere. Ikke minst har de tre «Taken»-filmene og andre filmer av samme type, som har spilt inn store penger, gjort at Neeson har kunnet kreve store honorarer.

«Få kan forene kombinasjonen rå action og øm oppmerksomhet som ham», skrev VGs anmelder om Liam Neesons innsats som eks-agent Bryan Mills i den tredje «Taken»-filmen etter premieren i januar 2015.

SLUTT: Liam Neeson (65) vil ikke lage flere action-filmer, tiltross for at de er svært godt betalt. Dette bildet er fra en pressekonferanse i Seoul i 2012, hvor han promoterte «Taken 2» Foto: Jung Yeon-je , AFP

Men det var likevel ikke nok.

«Nå går «Taken»-konseptet på tomgang», konkluderte VGs anmelder og ga terningkast tre

– Jeg får fortsatt mange og gode tilbud om å være med i dene typen filmer, men nå er det slutt, sier Neeson i intervjuet.

Men det tar litt tid før actionhelten Liam Neeson forsvinner fra kinolerretet. Noen filmer er fortsatt i produksjon.

En av dem er altså den amerikanske versjonen av Hans Petter Molands «Kraftidioten».

Liam Neeson har rollen Stellan Skarsgård hadde i originalfilmen, som brøytebilføreren som legger ut på hevntokt da han mistenker at en narkobaron står bak drapet på hans sønn.

Nå vil Neeson satse på tyngre roller, og han har allerede begynt: En av dem er rollen som Mark Felt, kjent som Deep Throat fra Watergate-skandalen i den nye filmen «Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House», som hadde premiere mandag i Toronto.

Den tidligere FBI-toppen Felt var en viktig kilde i avsløringen av Watergate-skandalen, som førte til at USAs president Richard Nixon måtte gå av i 1972.