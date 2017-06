DiCaprio gir fra seg Picasso-bilde til hvitvasking-etterforskning

Skuespilleren har frivillig gitt fra seg en rekke kunstverk og Oscar-statuetten Marlon Brando vant for «Storbyhavnen» i forbindelse med etterforskningen av hvitvasking av penger.

Etterforskningen dreier seg om hvitvasking, hvor den malaysiske statsministeren Najib Razak skal være involvert, skriver The Wrap.

Det er ikke loppemarked-materiale Leonardo DiCaprio nå har overlevert i forbindelse med etterforskningen.

Picasso-bildet «Nature Morte au Crane de Taureau», verdsatt til over 26,5 millioner kroner, en Basquiat-collage, et Diane Arbus-fotografi og Oscar-statutten den avdøde Hollywood-legenden Marlon Brando vant for «Storbyhavnen».

Bildene og fotografiet skal være gaver fra pengefolk knyttet til Riza Aziz, som grunnla Red Granite Pictures som produserte DiCaprio-filmen «The Wolf of Wall Street». Aziz er under etterforskning av justisdepartementet for å ha bistått statsminister Razak med å underslå godt over 35 millioner kroner.

Ifølge DiCaprios representanter skal gjenstandene ikke ha vært tiltenkt hans egen samling, men de var planlagt auksjonert bort til veldedighet.