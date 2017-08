Kristen Stewart utelukker ikke at hun vil date menn i fremtiden

Skuespilleren holder vanligvis kjærlighetslivet sitt privat, men åpner nå opp om at hun kan date begge kjønn.

Kristen Stewart, som er kjent fra filmer som «Twilight» og «Snow White and the Huntsman», har de siste årene holdt kjærlighetslivet sitt relativt skjult. Skuespilleren snakker sjelden med pressen om hvem hun dater.

Etter et år med spekulasjoner bekreftet Stewart i fjor at hun var sammen med Alicia Cargile.

Paret gikk fra hverandre i fjor høst. Nå er angivelig skuespilleren sammen med Victoria Secrets modellen Stella Maxwell.

I et nytt intervju med Harper's Bazaar UK blir skuespilleren spurt om hun vil date menn igjen i fremtiden.

– Ja, definitivt. Noen mennesker er ikke sånn. Noen mennesker vet at de liker ostesmørbrød, og de spiser det hver dag for resten av deres liv. Jeg vil prøve alt. Om jeg spiser ostesmørbrød en gang også tenker jeg: «Det var bra, hva er det neste?» sier hun til magasinet.

Ferdig med å hate media: – Det er viktig å stå frem

Hun forteller også at hun virkelig har vært forelsket i alle hun har vært kjæreste med.

– Trodde du at jeg faket det? Jeg har alltid omfavnet dualiteten, og virkelig trodd på det og aldri følt meg forvirret eller strevd med det. Jeg likte bare ikke at jeg ble latterliggjort, sier hun.

Ønsket at personlige ting skulle forbli hennes

Skuespilleren fortalte til Sunday Times i mars at hun ikke skjulte noe tidligere.

– Jeg snakket ikke om mine første forhold som ble offentlige fordi jeg ønsket at noen personlige ting skulle forbli mine. Jeg hatet at detaljer fra mitt liv ble til en vare som ble sendt verden rundt, fortalte hun ifølge US Weekly.

«Twilight»-skuespillerne delte sine heteste øyeblikk fra filmen med VGTV i 2012

Hun fortalte at hun prøvde å holde forholdet til Robert Pattinson hemmelig, men at de to konstant var i medias søkelys på den tiden.

– Da jeg var sammen med Robert var offentligheten fienden. Det var ikke en måte å leve på. Det var ingen stor uttalelse, jeg var forvirret. Nå har jeg funnet ut hvem jeg er, men jeg har ikke strevd med det, fortalte hun.

Robert Pattinson: Lei av å snakke om utroskapsskandalen

Paret møttes under innspillingen av «Twilight»-filmene, og var kjærester i fire år. I 2012 ble Stewart tatt på fersken i å være utro med regissør Rupert Sanders. Hun beklaget utroskapen offentlig etter US Weekly trykket bilder av henne og Sanders.

Sanders var regissøren av filmen «Snow White and The Huntsman» som Stewart spilte i. Han var gift på tidspunktet bildene ble trykket.

Hans ekteskap endte i skilsmisse kort tid etter utroskapsskandalen, men Stewart og Pattinson fortsatte sitt forhold i en periode etter sidespranget.