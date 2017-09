Spilt inn i hemmelighet: Aksel Hennie og Tobias Santelmann som French og Moland på film

CAPE TOWN (VG) Produsentene lagde svært strenge regler for alle involverte under innspillingen av «Mordene i Kongo», og klarte å holde prosjektet hemmelig. Helt til Joshua French ble sluppet fri 17. mai i år.

«Kongo-saken» har satt sitt tydelige preg på det norske nyhetsbildet de siste åtte årene.

To unge nordmenn ble pågrepet og siktet for drap og spionasje i Kongo, og senere dømt til døden. Morten A. Strøksnes ga ut boken «Et mord i Kongo» i 2010, og filmselskapet Friland kjøpte kort tid etter opsjonen for å gjøre den til film.

Filmen som kommer er likevel ikke basert på Strøksnes' bok, men bruker den som én av mange kilder.

HOLDT PÅ SIDEN I FJOR HØST: Da VG var på innspilling av «Mordene i Kongo» i juli nærmet filminnspillingen seg slutten. Foto: David Bloomer / Friland Film

Innspillingen av filmen var imidlertid ikke i gang før høsten 2016, og nyheten om at svært profilerte filmfolk som Aksel Hennie, Tobias Santelmann og regissør Marius Holst var i gang, ble ikke kjent før i mai i år da Joshua French kom hjem til Norge etter en svært lang prosess for å få ham ut av kongolesisk fangenskap.

Produsent Christian Fredrik Martin, mest kjent som Kifrik, forklarer grunnen til hemmeligholdet slik:

OMDISKUTERT TUR: Aksel «Joshua French» Hennie under innspillingen av en scene om den famøse bilturen som fikk fatale konsekvenser. Foto: David Bloomer / Friland Film

– Jeg ble oppfordret til å holde filmprosjektet «hemmelig» for å unngå å potensielt skulle sette hele prosessen knyttet til frigivelsen av Joshua French i fare. Man var på det tidspunktet redde for at en offentliggjøring av filmprosjektet skulle ha negativ påvirkning på de forhandlingene som var i gang mellom Norske UD og kongolesiske myndigheter.

– Hvordan har det vært å holde det unna offentligheten over så lang tid?

– Stressende, må jeg si. Det har vært som å gå på en tikkende bombe som kunne laget floker i det diplomatiske arbeidet. Det er første gang jeg har fått alle til å skrive under en taushetserklæring fra herfra til helvete!

Regissør Marius Holst retter en takk til pressen for at prosjektet, som «alle» har visst om, har blitt holdt under radaren. Men å gå rundt med «pokerfjes» når folk har spurt ham hva han driver med, det har vært vrient.

PÅ CELLA: Produsent Christian Fredrik Martin inne på kopien av cella til de to nordmennene i Kisangani prison, som er bygget opp i Cape Town. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Det er rart og ubehagelig, men det skumle er at du blir vant til det. Jeg er ikke spesielt god til å lyve, men jeg har blitt rutinert. Jeg begynte å late som om jeg ikke hørte hva som ble sagt, for så bare å gå videre i samtalen. Det førte jo til noen merkelige situasjoner. Jeg har aldri vært med på noe lignende!

I et intervju med bransjebladet Screen sier Holst at han han i starten var usikker på om han ville være med på prosjektet.

– Jeg vegret meg litt, jeg tenkte: Er disse fyrene to jeg vil bruke flere år av mitt liv sammen med?

– Vi forsøker å ikke fremstille dem som noen freaks, som de ble i noen deler av pressen. Vi ønsket å portettere dem så menneskelige som mulig. De er mennesker som gjør feil.

Aksel Hennie har også uttalt seg til Screen om rollen og saken slik den behandles i filmen.

– Det kan ikke bli en film som bare handler om hvorvidt de gjorde det eller ikke. Det mest interessante er at de kan ha gjort det. Hva driver et menneske så langt inn i en situasjon at dette i det hele tatt kan være mulig? Hvem er disse fyrene som havnet i denne situasjonen, sier Hennie, og legger til at han aldri har gjort så mye research for en rolle noen gang.