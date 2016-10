Kjendisnettsted: Brad Pitt så barna første gang siden bruddet

Brad Pitt (53) og Angelina Jolies (41) barn har begynt i terapi for å takle bruddet mellom foreldrene. Faren har fått se barna for første gang siden 19. september.

Bruddet mellom Brad Pitt og Angelina Jolie slo ned som en bombe i kjendisverdenen 19. september, og siden har det vært mye spekulasjoner om hvordan fordelingen av barna skal bli.

Torsdag skriver People.com at Brad Pitt har fått se sine barn for første gang siden bruddet ble kjent 19.september.

– Brad har hatt det veldig fint med barna, sier en ikke navngitt kilde til kjendisbladet.

DEN LYKKELIGE TIDEN: En høygravid Angelina Jolie og Brad Pitt sammen i Cannes i 2008.

DCFS, Los Angeles-områdets ombud for barn og familie skal ha startet en åpen etterforskning rundt hva som skjedde etter at det har kommet beskyldninger om at Pitt skal ha vært i fysisk konfrontasjon med den eldste sønnen Maddox på familiens privatfly.

Paret skal ha laget en midlertidig plan i samarbeid med DCFS som innebærer at en terapeut skal være tilstede når Pitt besøkte barna for første gang. Barna skal nå gå i terapi sammen med sin mor, skriver People.com

Jolie skal den første uken etter bruddet ha bodd med barna i et leid hus i Los Angeles-området med venner og hennes egen bror James Haven.

En kilde nær Pitt forteller om en sønderknust filmstjerne.

– Både på grunn av hva som har skjedd i de siste ukene, og hvordan de har blitt feil fremstilt og hvordan det har truet med å ødelegge familiens mulighet til å komme seg videre.

Tidligere har det blitt kjent at Angelina Jolie søker eneomsorg for barna, mens Brad Pitt ønsker delt omsorg.