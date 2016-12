Startet innsamlingsaksjon for å redde Betty White fra 2016

Vi har måttet ta farvel med en rekke kjente og kjære artister i året som har gått. Nå er det noen som vil forsikre seg om at Betty White kommer seg levende gjennom 2016.

Bare den siste uken døde både George Michael, Carrie Fisher og Debbie Reynolds. Nå frykter en rekke fans for at 2016 også vil bringe med seg døden til skuespiller Betty White (94).

En bruker på nettstedet GoFundMe, under navnet Demetrios Hrysikos, har derfor startet en innsamlingsaksjon for å beskytte skuespilleren mot 2016, ifølge People.

«Hjelp 2016, fang de hendene om de kommer noen steds nær Betty White. Om det er greit for henne vil jeg fly dit hun er og passe på at hun er trygg», står det ved aksjonen.

Magasinet skriver at folk har donert så mye som 100 dollar til aksjonen, og at den på onsdag morgen hadde samlet inn over 2000 dollar.

På sosiale medier har en rekke folk uttrykt at de er bekymret for 94-åringen. En skriver at han hørte nyheten om at Carrie Fisher døde, og samtidig så at Betty White trendet på Twitter.

«Kjære 2016, om du tar Betty White fra oss i år vil vi gjøre oppgjør. Hilsen den menneskelige befolkningen», skriver en annen.

Til CNN forteller Jeff Witjas, en talsperson for White, at skuespilleren er i live og har det bra på ferie.

– Betty og jeg har en avtale om at hun skal leve til hun er minst 100 år, sier han og foreslår at pengene doneres til veldedighet.

Hrysikos ønsker å donere pengene til Spartanburg Little Theatre.

«Vi trenger nye artister til å bære videre arven til alle dem vi mistet dette året, så fortsett å donere så vi kan forsikre oss om at 2017 blir bedre for kunsten», skrev han ved aksjonen.