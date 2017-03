People: Benedict Cumberbatch har blitt tobarnsfar

Benedict Cumberbatch (40) og kona Sophie (39) skal ha fått sin andre sønn.

Det melder amerikanske og britiske medier. Både People og Daily Mail får bekreftet babynyheten.

Gutten ble født 3. mars, og han skal hete Hal Auden, ifølge People.

Dette er parets andre barn. Fra før av har de sønnen Christopher Carlton, som snart fyller to år.

Paret annonserte graviditeten i oktober i fjor, da Cumberbatchs kone viste frem gravidmagen på premieren til filmen «Doctor Strange».

Cumberbatch har tidligere uttalt i intervju at han ønsker seg en hel flokk med barn. Da skuespilleren nylig hadde blitt far til sitt første barn og gjestet talkshowet til Graham Norton, fortalte han at han elsket å komme hjem til familien etter en dag på jobb, ifølge The Mirror.

Paret giftet seg på Valentine's Day i 2015, og da var Sophie gravid med deres første sønn.

Kona Sophie het tidligere Hunter til etternavn, men hun har nylig tatt ektemannens navn, melder People. Hun er teater- og operaregissør.

Cumberbatch er kjent for roller i BBC-serien «Sherlock», Morten Tyldum-filmen «The Imitation Game» og superheltfilmen «Doctor Strange».

Senere i år og neste år blir han blant annet å se i filmene «Thor: Ragnarok» og «Avengers: Infinity War».

