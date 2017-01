Johnny Depp takket fansen for støtten etter skilsmissen

Filmstjernen gjorde sin første offentlige opptreden etter skilsmissen på nattens People´s Choice Awards.

Hollywood-stjernen Johnny Depp (53) gikk gjennom en stygg skilsmisse i fjor. Hans kone Amber Heard (30) anmeldte ham for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet, og Depp ble ilagt besøksforbud.

I august ble anklagene om mishandling trukket tilbake, og de to inngikk forlik i skilsmissesaken.

I natt gjorde Depp sin første offentlige opptreden etter den bitre skilsmissen, da han dukket opp på prisutdelingen People´s Choice Awards i Los Angeles.

Depp fikk prisen for «Favoritt film-ikon», og i takketalen snakket han til fansen som har støttet ham den siste tiden.

– Jeg kom hit i kveld for dere, folk som både gjennom gode og dårlig tider har støttet meg og stolt på meg. Takk. Dere var så elskverdige å invitere meg hit igjen i kveld. Jeg setter stor pris på det. Dere aner ikke hvor mye jeg setter pris på det, sa Depp fra scenen under takketalen, ifølge US Weekly.

Det er fansen som bestemmer hvem som vinner prisene innen film, TV og musikk under People´s Choice Awards.

TAKKNEMLIG: Johnny Depp hilste på fansen da han mottok prisen under People's Choice Awards. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Gift i mindre enn ett år

Skilsmissen mellom skuespillerparet Depp og Heard ble ferdigstilt for kun fem dager siden, etter flere måneder med krangling. Paret avtalte at Depp skal betale Heard syv millioner dollar, rundt 60 millioner kroner, som hun på sin side sier skal gå til veldedige formål.

Det var i mai at Heard ba om skilsmisse fra Depp, og samtidig anklaget hun ham for voldsbruk. Senere trakk hun voldsanklagene, og partene inngikk forlik.

Men i august ble det bråk igjen, da Depp hadde begynt å betale pengene direkte til veldedige organisasjoner, i stedet for å gi dem til ekskona først.

Paret møtte hverandre i 2011, da de spilte i filmen «The Rum Diary» sammen. De giftet seg i februar 2015.

