Kate Winslet om mobbingen: – De kalte meg «blubbe»

Filmstjernen (41) delte av egne erfaringer som mobbeoffer da hun snakket til 12.000 ungdommer i London.

Briten, som fikk sitt definitive gjennombrudd med rollen som Rose i «Titanic» i 1997, har også tidligere snakket om hvordan hun ble mobbet som ung, og hvordan hun aldri har passet inn i Hollywoods kroppsideal.

Under WE Day UK onsdag, snakket hun om mobbing til en stor forsamling unge mennesker.

– Jeg ble mobbet på skolen. De kalte meg «blubber», sier skuespilleren.

ENGASJERT: Kate Winslet holder tale under WE Day på Wembley Arena i London. Foto: James Gourley , REX/Shutterstock

Blubber, som kan oversettes med norske «blubbe», er et engelsk ord for spekk eller fettlag, og kan også bety å gråte.

– De ertet meg for at jeg ville spille skuespill. De stengte meg inne i skap. De lo av meg, fortsetter Winslet.

Etter at hun ble verdenskjent ble kroppen hennes kåret til britiske kvinners drømmekropp, men hun var ikke så selvsikker i sine yngre dager.

– Jeg ble fortalt at jeg kunne være heldig med skuespillerdrømmen – om jeg tok til takke med «tjukkas-rollene». Jeg følte at jeg ikke strakk til, ikke var god nok. Jeg hadde ikke det riktige utseendet … og alt det kom av at jeg ikke passet inn i noen andres oppfatning av «perfekt». Jeg hadde ikke den perfekte kroppen, forteller Kate ifølge People.

Hun fortalte menneskemengden at hennes løsning var å heve seg over det og aldri la mobbingen stoppe henne i å følge drømmen om å bli skuespiller. Hun ga seg heller ikke da hun bare fikk små roller.

– Jeg kunne få rollen som krokodillen, fugleskremslet eller den slemme feen. Jeg var til og med en dansende frosk en gang. Men det spilte ingen rolle: Jeg elsket skuespill uansett og brydde meg ikke om hvor store rollene var. Jeg ville bli god og var innstilt på å fortsette å lære.

GODE VENNER: Leonardo DiCaprio og Kate Winslet under Oscar-utdelingen i fjor, da DiCaprio vant sin første Oscar, for «The Revenant». Foto: Christopher Polk , AFP

Så kom øyeblikket folk flest husker henne for:

– Så, en dag fikk jeg rollen som Rose i «Titanic». Jeg var den mest usannsynlige kandidaten, Kate fra lunsjsjappa i Reading, som plutselig hadde en rolle i den største filmen noensinne laget, sier hun.

Winslet avsluttet med å oppfordre alle ungdommene til å tro på seg selv og at de kan gjøre hva de vil om de ønsker det.

Briten har i alle år presisert at hun er stolt av sin formfulle kropp. Hun har aldri gitt etter for Hollywood-presset om å være radmager, og reagerte kraftig da et moteblad på 2000-tallet manipulerte et forsidebilde og gjorde henne tynnere enn hun i virkeligheten er.

GIFT: Winslet giftet seg med Ned Rocknroll (tidligere Ned Abel Smith) i desember 2012. Her er paret på et veddeløp i Hong Kong samme måned. Foto: Kin Cheung , AP

I en episode med Bear Grylls i 2015, snakket hun om hvordan det aldri var positive holdninger til kvinnekroppen da hun vokste opp, og at hun gjør alt for å beskytte barna sine mot dagens kroppspress.

Winslet har blant annet mottatt én Oscar-pris, tre britiske BAFTA-priser og fire Golden Globe-priser for karrieren så langt. Hun hadde spilt i filmene «Heavenly Creatures» (1994) og «Fornuft og følelser» (1995) før hun fikk rollen i «Titanic».

Hun er nå gift for tredje gang, med Ned Rocknroll, og har tre barn: Mia Honey Threapleton (16), Joe Alfie Winslet Mendes (13) og Bear Blaze Winslet (3).