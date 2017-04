Julia Roberts vakrest igjen: – Pinlig

Julia Roberts (49) har for femte gang stukket av med tittelen i Peoples kåring av verdens vakreste kvinne.

Hollywood-dronningen er den første som kan skilte med å ha så mange «førsteplasser» i de årlige kåringen til det amerikanske kjendisbladet.

– Jeg er veldig smigret, sier Roberts i et videointervju på Peoples nettsider.

– Det kommer til å bli pinlig, men akkurat nå velger vi å gå for smigrende, sier hun og ler.

49-åringen pryder smilende forsiden på bladet og mimrer over da hun som 23-åring i 1990 fikk topplasseringen for aller første gang. Samme året la hun verden for sine føtter gjennom «Pretty Woman».

– Var jeg gammel nok til å bli løftet opp på dette popularitetsnivået? På det tidspunktet var jeg bare søt og naiv og lykkelig over å bli invitert med på festlighetene, sier hun.

KOLLEGER: George Clooney har til sammenligning blitt kåret til verdens vakreste mann av People to ganger. Her er de to i Cannes i 2015. Foto: AP

Ti år senere ble hun på nytt kåret til verdens vakreste, og hun gjentok bedriften i 2005 og 2010.

Roberts feirer i år 14 års bryllupsdag med Danny Moder. Paret har tre barn – tvillinger på 12 og en sønn på ni.

Livsdrøm

I oktober fyller hun 50 år.

EKTEPAR: Julia Roberts og Danny Moder. Foto: AP

– Hvis jeg bare kan eldes med verdighet og få se barna mine vokse og opp leve ut drømmene sine, forhåpentlig se dem stifte familie og få barn som Danny og jeg kan skjemme bort, har jeg oppnådd det jeg mener livets vinter bør by på, sier skuespilleren, som i løpet av året dukker opp i filmen «Wonder».

Like før jul ble det også kjent at Oscar-belønnede Roberts skal spille rollen som Eleanor Flood i TV-serien «Today Will Be Different», basert på en roman med samme navn av forfatter Maria Semple.

