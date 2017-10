Julia Roberts: – Jeg var en bortskjemt, liten drittunge

Hele verdens «pretty woman» fyller 50 år og mimrer over livet i rampelyset.

Julia Roberts runder den magiske aldersgrensen 28. oktober, og snakker ut i et stort intervju med det amerikanske bladet Bazaar. Et utdrag er publisert på bladets nettsider.

Fikk du med deg? Julia Roberts vakrest igjen

Den verdensberømte skuespilleren forteller åpenhjertig om hvordan livet forandret seg da hun møtte filmfotografen Danny Moder (48), som senere ble hennes ektemann. Ikke minst tok livet en ny vending da de fikk barn. Tvillingene er blitt 12, mens yngstesønnen er 10.

Før hun stiftet familie, var Roberts nemlig svært egosentrisk, forklarer hun.

– Jeg tenkte kun på meg selv. Jeg var en bortskjemt, liten drittunge som løp rundt og lagde filmer, sier stjernen – best kjent for «Pretty Woman», «Runaway Bride», «Eat Pray Love», «Notting Hill» og «Erin Brockovich». For sistnevnte fikk hun den prestisjetunge Oscar-statuetten.

PAR: Julia Roberts og Danny Moder på Emmy Awards i fjor. Foto: AP

Lest denne? Mente hun var den peneste

– Det som forandret meg, var at jeg møtte Danny. Jeg fant mennesket mitt. Når jeg tenker på hva som gjør livet mitt til nettopp mitt liv, og hva som gir mening og skaper glede inni meg, så er det han. Alt har sitt utspring der, sier den vordende 50-åringen til bladet.

Husker du? Julias kjæreste kastet sten på fotograf

Alderen plager henne ikke. Roberts foretrekker uansett å se fremover i stedet for bakover. Hun føler allerede at livet har skjemt henne bort med goder.

– For mye tenking og grubling er utmattende. Vi beveger oss da alle fremover, gjør vi ikke?

Julias smil: Verdt 180 millioner kroner

Roberts opplyser at hun alltid har vært selektiv når det gjelder roller, og at hun helt fra det store gjennombruddet med «Pretty Woman» i 1990, har takket nei til en haug med jobber hun mente ikke holdt mål. Nå har hun ikke jobbet på et år, forteller hun, og lever godt med det.

SIGNATURROLLE: Julia Roberts spilte mot Richard Gere i «Pretty Woman». Foto: FRA FILMEN

– For at et manuskript skal få meg såpass interessert at jeg sier ja og legger alt annet til side, må det nesten ha urimelig høyt nivå.

Julia Roberts: – Aldri naken på film

Hollywood-dronningen forteller også at det er med en viss skrekkblandet fryd at hun jobber med ektemannen.

– Selvsagt er det komfortabelt, men det er også grusomt. Egentlig er det en god kombinasjon. Grusomt, fordi den personen jeg ønsker å imponere aller mest, ser meg rett inn i øynene, sier Roberts.

Tilbakeblikk: Julia Roberts falt for gift mann på filmsettet