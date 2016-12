Julia Roberts får egen TV-serie

Julia Roberts (49) er best kjent fra filmlerretet, men nå har hun latt seg lokke til TV-skjermen.

Stjernen, best kjent fra «Pretty Woman», «Erin Brockovich», «Runaway Bride», «Eat Pray Love», «Notting Hill» og «Ocean's»-filmene, dukker opp i sin aller første store TV-rolle.

Hollywood Reporter opplyser at Oscar-belønnede Roberts skal spille rollen som Eleanor Flood i «Today Will Be Different», basert på en roman med samme navn av forfatter Maria Semple.

Flood våkner opp en morgen med all verdens optimisme og ambisjoner for en fantastisk dag. Men så snus alt på hodet. Hemmeligheter blir avslørt, og rollefigurens planer går i vasken så det synger.

– Jeg er henrykt over at Julia Roberts skal gi liv til Eleanor Flood. Dette vil bli en fantastisk reise, sier Semple til Hollywood Reporter.

Roberts selv har til gode å kommentere det nye prosjektet.

FILMDRONNING: Julia Roberts, her på et TV-show i sommer, er blant Hollywoods best betalte stjerner. Foto: AFP

Boken lanseres neste høst, men noen dato for TV-premieren er ennå ikke kunngjort. Det er heller ikke bestemt hvilken TV-kanal som skal sende dramaserien, men den spås å føye seg inn i rekken av HBO-suksesser med svært etablerte stjerner. Produksjonsselskapet Annapurna Pictures har sikret seg rettighetene, og Roberts skal selv være medprodusent.

Selv om dette er Roberts' første hovedrolle på TV, har hun hatt gjesteroller i flere serier og TV-filmer, deriblant «The Normal Heart», «Law & Order», «Murphy Brown» og «Venner for livet».

Semple, også kjent for «Suddenly Susan» og «Arrested Development», skal tilrettelegge manuset for TV.

Roberts har i tillegg en ny film på gang. «Wonder» er ferdig innspilt og får premiere i 2017.

Semple har for øvrig nylig solgt filmrettighetene til sin populære 2012-roman «Where'd You Go Bernadette», hvor Cate Blanchett (47) skal fylle hovedrollen.

