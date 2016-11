Seim som «Snekker Andersen»: – Historie som sitter sterkt i meg

– Den største utfordringen for meg som Snekker Andersen, er å være en empatisk fyr som folk har lyst til å gi en god klem, sier Trond Espen Seim til VG.

Han er kanskje mest kjent som film-tøffingen Varg Veum. Men i disse førjulstider møter vi ham i en helt annen type rolle på norske kinoer. Fredag er det premiere på filmatiseringen av Alf Prøysens sjarmerende og stemningsfulle julefortelling «Snekker Andersen og Julenissen».

– Jeg er født i 1971 – og Prøysen har vært en del av barndommen min. Historien om «Snekker Andersen» har jeg hatt på CD i bilen i mange år. Dette er en historie som sitter sterkt i meg, sier Trond Espen Seim til VG.

Historien om Snekker Andersen som elsker julen mer enn noen annen høytid, sitter ikke bare sterkt i Trond Espen Seim. Det er en historie som har gledet både barn og voksne siden 1950-tallet. Enten det er i bokform eller som et fast innslag på NRK på julaften.

SNEKKER ANDERSEN OG JULENISSEN: Trond Espen Seim i rollen som snekker Andersen og julenisse Anders Baasmo Christiansen møtes og blir enige om å bytte familier for noen timer på julaften. Foto: Nordisk Film Distribusjon.

Sne kker Andersen gjør alt for at familien hvert år skal oppleve ordentlig jul. – Og det viktigste med julen er jo som kjent besøket av selveste Julenissen! Men denne julen går ikke helt som planlagt: Snekker Andersen, iført fullt nissekostyme, sklir på holka og etter en heidundrende kjelketur krasjer han med den ekte Julenissen, spilt av Anders Baasmo Christiansen. De to bestemmer seg for å gjøre et bytte.

– Det er en utfordring og en tillitserklæring å få lov til å spille for barn, enten det er på film eller på teater. Mange tror jeg tar litt for lett på det. Det er et krevende publikum som slett ikke er høflige. De sier ifra hvis de kjeder seg, sier Trond Espen Seim som selv har to barn, ni og fem år gamle.

– «Snekker Andersen og Julenissen» er faktisk det første de har sett som jeg har gjort noen gang, fortsetter han.

FAMILIEN ANDERSEN OG JULENISSEN: Ingeborg Sundrehagen Raustøl spiller Fru Andersen, Ella Lockert Postl (Tone), Anders M. Pedersen (Sverre), Trond Espen Seim er snekker Andersen mens Thias Salberg (Karl) sitter på fanget til Julenissen spilt av Anders Baasmo Christiansen Foto: Terje Bringedal , VG

Da han spilte Varg Veum var det mange som både reagerte og stusset over at han ikke snakket Bergens-dialekt, men denne gangen er det ingen tvil om hvor hans rollefigur hører hjemme.

– Da jeg spilte Varg Veum kunne jeg velge, det kunne jeg ikke denne gangen. Men jeg fikk god hjelp fra min gode venn Anders Baasmo Christiansen som jo er fra Hamar. Men samtidig er det heller ikke slik at jeg må snakke som om jeg kommer en meter fra Prøysenstua, heller – og det er dialekt som gjør meg roligere.

Foruten Anders Baasmo Christiansen som i hele høst har vært kinoaktuell som kronprins Olav i «Kongens nei» møter vi også Ingeborg Sundrehagen Raustøl, kjent fra «Side om side» og «Kampen om tungtvannet» som spiller Fru Andersen og Johanna Mørck («Trolljegeren» og «Julenatt i Blåfjell») som Nissekone. Innspillingen av «Snekker Andersen og Julenissen» gjorde skuespillerne seg ferdig med i påsken i år.

– Nå er jeg også akkurat ferdig med sesong tre av den danske dramaserien «Arvingene» som skal vises på dansk TV rett over nytt år, sier Trond Espen Seim som i hele sin skuespillerkarriere har vært frilans.

– Trives godt på sofaen, sier han med et smil.

Konkrete planer videre nå, sier han ikke så mye om. Men han legger ikke skjul på at han både er fascinert og interessert i norsk politikk og samfunnsliv på 1970- og 1980 tallet.

– Jeg kunne også godt tenke meg å ikke bare være skuespiller, men også få anledning til å jobbe med utvikling av nye prosjekter, gjerne på manussiden, sier Trond Espen Seim.