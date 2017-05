Jublende glad svenske vant «Gullpalmen» i Cannes

Den svenske filmen «The Square» ble søndag kveld tildelt Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes.

Det er den svenske regissøren Ruben Östlund som blir belønnet med den gjeve prisen for sin film - og det er første gang på 66 år at en svensk regissør vinner Gullpalmen i Cannes.

– Jeg har hatt dette som mål lenge, har Östlund, sagt tidligere under årets Cannfestival, skriver svenske Expressen.

Östlund løp overlykkelig opp på scenen da seieren var et faktum og ga juryleder Pedro Almodóvar og prisutdeler Juliette Binoche en god klem før han overlykkelig slo om seg meg slengkyss. skriver Aftonbladet.

Totalt 19 filmer var med i konkurransen om den høythengende prisen. Den ble delt ut på en prangende seremoni i byen på den franske Rivieraen, med den italienske skuespilleren Monica Bellucci som vertinne.

I forkant av prisutdelingseremonien sa juryens president, den franske filmskaperen Pedro Almodóvar, at diskusjonene denne gangen gikk «svært raskt» unna.

Sofia Coppola ble tidligere på kvelden hedret som beste regissør. Coppola fikk prisen for borgerkrigsdramaet The Beguiled».

Prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespiller gikk til henholdsvis tyske Diane Kruger og amerikanske Joaquin Phoenix.

Ruben Østlund har mye på hjertet i «The Square», han er igjen en mester i å observere oss mennesker, og avsløre oss når vi gjør oss til. I filmen er det blant annet kunstfeltet som får sitt, gjennom kuratoren som Claes Bang spiller.

Regissør Ruben Østlund har tidligere sagt at han ønsket å angripe kunstfeltet litt med denne filmen.

– Vi prøver å spørre: Er dette som skjer her virkelig i kontakt med verden utenfor museet? Gjør vi dette bare som et rituale? Sier vi noe interessant, eller er det bare roller vi spiller? sier han.

Tidligere under årets Cannes festival møtte VG Elizabeth Moss spiller en viktig rolle i svenske Ruben Østlunds konkurransefilm i Cannes. Her spiller hun journalisten Anne, som i første scene fullstendig avkler en høytravende kunstkurator med et spørsmål som setter ham helt ut og på mange måter avslører tullet.