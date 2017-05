NRK: Aksel Hennie skal spille Joshua French i ny film

Filmen om Moland og French skal ifølge kanalen være så å si ferdig innspilt i Sør-Afrika.

Aksel Hennie og Tobias Santelmann skal være så godt som ferdig med innspillingen av spillefilmen og historien til Tjostolv Moland og Joshua French, melder NRK.

Hennie innehar ifølge NRK rollen som French, og filmen er spilt inn i Sør-Afrika.

Alle som er involvert i filmen har ifølge kilder NRK har snakket med fått munnkurv om prosjektet av hensyn til French sin sikkerhet.

Bakgrunn: Turen til Kongo som endte i tragedie

French ble løslatt tirsdag kveld, og kom hjem til Norge onsdag, etter å ha sittet fengslet i Kongo i åtte år.

Den norske filmprodusenten Friland film har i flere år planlagt en spillefilm om historien til Tjostolv Moland og Joshua French, og torsdag kom pressemledingen om at filmen vil ha norgespremiere høsten 2018.

Manuset skal være basert på boken «Et mord i Kongo» av Morten A. Strøksnes.

Erna Solberg: French er løslatt av hensynt til moren

Filmen regisseres av Marius Holst, som også har regisert blant annet «Kongen av Bastøy».

– Denne historien spenner over lang tid og utspiller seg bak mange stengte dører. Vi har valgt å la de kjente fakta og et stort researcharbeid danne et bakteppe i denne dramatiske fortellingen fra virkeligheten. Publikum vil bli tatt med på en episk reise der karakterene vil komme i fokus. Dette er en fiksjonsfortelling basert på virkelige hendelser, sier Holst i pressemeldingen.

Aksel Hennie har oppholdt seg i Sør-Afrika i flere perioder, men hverken han eller agenten hans har bekreftet at Hennie er med i filmen.

Videre skriver NRK at Mathilde Moland tidligere gjennom sin advokat har bedt om at det ikke lages film av historien før de to kom seg ut av fengselet i Kongo.

Hun ønsket da at historien skulle fortelles på Moland og French sine premisser.