Jolie i nye rettsdokumenter: – Brad Pitt er livredd for at sannheten skal komme frem

Skittkastingen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt ser ikke ut til å ta noen ende. I nye rettsdokumenter blir Pitt beskyldt for å være livredd for at sannheten skal komme frem om hans forhold til barna.

Det skriver Entertainment Tonight som onsdag fikk innsyn i nye rettsdokumenter som Jolies advokat Laura Wasser nylig har oversendt domstolen i Los Angeles.

I disse dokumentene hevder Jolie at Pitt ønsker å legge lokk på dokumentene som omhandler omsorgen for barna fordi han er livredd for at sannheten skal komme frem.

Like før jul ble det kjent at Brad Pitt i sine tilsvar til retten hevder at Jolie ikke eier evne til selvregulering når det gjelder sensitiv informasjon om barna. At hun overhodet ikke tar hensyn til barna dersom det kan tjene hennes interesser.

Men nå slår Angelina Jolie tilbake og i de nye rettsdokumentene vedgår hun også at barna helt klart er blitt skadelidende.

– Det er helt klart at Pitt ønsker å holde denne saken mest mulig unna offentlighetens lys med tanke på de omfattende undersøkelsene som både FBI og barne- og familieombudet i Los Angeles gjennomførte etter anklagene om barnemishandling, heter det videre i dokumentene fra Jolie.

Etter omfattende undersøkelser besluttet først barne- og familieombudet at det ikke var grunnlag for å si at Pitt mishandlet sønnen. Deretter konkluderte FBI at det ikke ville bli reist tiltale mot Brad Pitt etter påstandene om mishandling som ble fremsatt i forbindelse med flyturen 15. september, hvor Brad Pitt var sammen med sine seks barn.

– Men det betyr ikke at han ikke har gjort noe galt. Barna er helt klart traumatisert og Angelina har gjort alt hun kan for å beskytte barna ved ikke å fortelle sannheten om hva som virkelig skjedde ombord i flyet, skriver Entertainment Tonight etter å ha fått innsyn i de nye rettsdokumentene.

Amerikanske medier har tidligere skrevet at Pitt hevder at Jolie bestemt vil ignorere de inngåtte avtalene relatert til barnas beste:

«Samtidig som hun vil forsøke å plante de anklagene hun kan i offentligheten, uten å tenke over hvilke konsekvenser det kan få for barna», står det i rettsdokumentet US Weekly har fått tilgang til.