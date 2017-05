«Pirates»-regissørene avviser påstander om Johnny Depp-trøbbel

PARIS (VG) Johnny Depps fyllekuler, stadige forsentkomming og krangling med ekskona, skal ha ført til trøbbel på «Pirates of the Caribbean»-settet. De norske regissørene kjenner seg ikke igjen.

Det velrennomerte bransjebladet Hollywood Reporter retter kraftig skyts mot Johnny Depp i en lang artikkel som ble publisert forrige uke. Her kan man lese om en stjerne med et voldsomt overforbruk av penger, og diverse søksmål og motsøksmål mot tidligere økonomiske samarbeidspartnere.

Artikkelen tar også for seg innspillingen av «Pirates of The Caribbean», med Johnny Depp i Australia, og med nordmennene Joachim Rønning og Espen Sandberg i registolen.

Ikke navngitte kilder forteller om fyll, slåssing med ekskona Amber Heard, og om Johnny Depps stadige forsentkomming som førte til at hundrevis av statister ble forsinket i flere timer.

Rønning og Sandberg ble konfrontert med påstandene fra Hollywood Reporter på et pressemøte med VG og flere andre europeiske medier i Paris i helgen. De har ingenting vondt å si om stjernen i filmen.

– Depp er en kjernekar



– Han er en prins, sier Espen Sandberg, før de to blir bedt om å kommentere påstandene i Hollywood Reporter.

Joachim Rønning svarer slik:

– Jeg kan ikke gå inn på det. Jeg føler det er veldig tabloid. Vi hadde en fantastisk tid med han. Hver eneste morgen satt vi med han i traileren hans og jobbet hardt med scenene for å fram den beste dialogen, den beste komedien. Noen av mine beste minner fra innspillingen er morgenene med han, sier Rønning, som mener Johnny Depp er en kjernekar på settet.

– Han klemmer alle og er så hyggelig med crewet. Det er ikke vår jobb å si «jeg tror ikke Jack Sparrow ville gjort det der». For oss er det en viktigere jobb å finne hvor scenen skal ende og å få fram komedien. Han «nailer» det hver gang. Vi kjenner ikke igjen noe av det som står i artiklene.

– Har han vært for sen på settet?

– Vi havnet aldri i trøbbel, vi hadde en dialog, sier Rønning før Sandberg forsøker å avslutte:

– Vi fullførte på tiden, og har en flott film klar. Så dette er ikke noen sak, sier han.

MEGALANSERING I PARIS: De norske regissørene Joachim Rønning (nummer to fra venstre) og Espen Sandberg (helt til høyre) sammen med produsent Jerry Bruckheimer, skuespillerne Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, og Kaya Scodelario under lanseringen i Disneyland i Paris. Foto: , WENN

Ifølge artikkelen skal produksjonen ha hatt en medarbeider i en umerket bil utenfor Depps hus, som varslet til produksjonen straks lyset ble slått på om morgenen – eller ettermiddagen.

– I det øyeblikket lyset ble slått på ble linjeprodusenten ringt, og han varslet regissørene: Han har stått opp! Han er klar!, siteres en ikke navngitt kilde til Hollywood Reporter.

– Vil jobbe med Depp igjen



En av regissørenes undersåtter på settet siteres ved navn. Produksjonsleder Sean Bailey sier «Det var helt klart dager da våre planer ble utfordret». Dette blir regissørene konfrontert med:

– Sa han det? svarer Rønning.

– Det vet jeg ikke noe om, så det må du nesten ta med Sean. Mot slutten av intervjuet gjør regissørene det imidlertid klart at de ikke har fått kalde føtter etter den lange innspillingen, eller historiene om Johnny Depp. Da de blir spurt om de vil regissere en sjette film i serien svarer Joachim Rønning slik:

– Helt klart! Og med det tror jeg at jeg svarer på de andre spørsmålene.

Sandberg legger til:

– Det hadde vært gøy å jobbe med både Sean og Johnny igjen.