Norskregissert «Pirates»-film har spilt inn 6,4 milliarder: – Lettelse

Publikum lokkes fortsatt til å løse billett for å se hvordan det går med kaptein Jack Sparrow og Co.

Filmen «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», eller «Salazars Revenge» som er den norske tittelen, fikk blandede kritikker da den ble lansert i mai.

Nå har filmen spilt inn hele 776 millioner dollar, altså seks milliarder, fire hundre og syv millioner, to hundre og syvogførti tusen åtte hundre og seksogtredve kroner.

Det er den norske regissør-duoen Espen Sandberg og Joachim Rønning som står bak den femte «Pirates of the Caribbean»-filmen i rekken.



Regissør Rønning er nå lettet over tallene.

– Det er en lettelse å se at «Pirates»-universet fortsatt kan fange en hel verden og det har vært en morsom erfaring å følge filmens lansering i alle markeder.

Interessen synker i USA



I USA har filmen spilt inn 171 millioner dollar, pluss at den har spilt inn 605 millioner internasjonalt, ifølge Rønning. Han forteller at filmen er den tredje mest sette filmen i Europa i år, kun slått av «Beauty and the Beast» og «Fate of the Furious». Filmen har også vært populær i Kina hvor den har spilt inn 172,3 millioner dollar.

I FØRERSETET: Espen Sandberg og Joachim Rønning (til høyre) har regien på storfilmen. Foto: Krister Sørbø , VG

– Tallene i USA har sunket for hver «Pirates»-film som har kommet ut, men heldigvis steget i resten av verden. Jeg vet ikke helt grunnen til det. Når det er sagt så kommer tallene i USA til å ende på rundt 175 millioner dollar som allikevel er topp ti i år, sier regissøren.



Men det er særlig det at et kinopublikum ser ut til å ha trykket filmen til brystet som gjør Rønning glad.



– Det er ekstra morsomt å se at filmen har rundet 300.000 besøkende bare i Norge, sier han.

– Deilig følelse



For store produksjoner som «Pirates»-filmen er det særlig ett tall som er mange regissørers våte drøm, nemlig det å krysse grensen for å ha spilt inn 1 milliard dollar. Rønning er fornøyd med besøkstallene for filmen, selv om de er et stykke unna den magiske grensen.



– Den sterke dollaren er dessverre imot oss denne gangen. Det er uansett en utrolig deilig følelse å være den filmen i hele serien som har gjort det best på kino internasjonalt hvis man regner med valutakursen, sier Rønning til VG og legger til:

– Disney og produsentene er storfornøyde og det får oss til å se bra ut. Det er viktig når man lager en så dyr film.

