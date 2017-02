Johnny Depp i store økonomiske problemer

Johnny Depp har bare seg selv å takke for de store økonomiske problemene han nå står midt oppe i, mener hans tidligere managere.

The Management Group (TMG) er i konflikt med filmstjernen etter at Depp i januar saksøkte dem for å underslått rundt 200 millioner kroner av hans midler.

I et motsøksmål skriver TMG at at filmstjernen førte en «ultra ekstravagant livstil» som ofte kostet ham mer enn 15 millioner kroner i måneden, i følge People Magazine.

– Noe han overhodet ikke hadde råd til, heter det videre.

Johnny Depp (53) gikk gjennom en stygg skilsmisse i fjor. Hans kone Amber Heard (30) anmeldte ham for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet, og Depp ble ilagt besøksforbud.

Skilsmissen mellom skuespillerparet Depp og Heard ble ferdigstilt for kun fem dager siden, etter flere måneder med krangling. Paret avtalte at Depp skal betale Heard syv millioner dollar, rundt 60 millioner kroner, som hun på sin side sier skal gå til veldedige formål.

Det var i mai at Heard ba om skilsmisse fra Depp, og samtidig anklaget hun ham for voldsbruk. Senere trakk hun voldsanklagene, og partene inngikk forlik.

Men i august ble det bråk igjen, da Depp hadde begynt å betale pengene direkte til veldedige organisasjoner, i stedet for å gi dem til ekskona først.

I motsøksmålet hevder TMG at de gjentatte ganger advarte Depp om at pengeforbruket hans var i ferd med å komme fullstendig ut av kontroll - og at de også hadde rådet ham til å inngå en avtale om særeie med Amber Heard før de giftet seg. Dette rådet valgte Depp å ignorere og endte i stedet opp med å betale eks-kona over 50 millioner kroner.

Ifølge People som har fått tilgang til søksmålet fra The Management Group, blir detr listet opp en lang rekke tilfeller av forbruk som var fullstendig ute av kontroll.

Johnny Depp skal ha brukt i rundt 600 millioner kroner på 14 forskjellige eiendommer, 150 millioner kroner på å kjøpe og renovere en luksus-yacht, 2,5 millioner kroner hver måned på dyre viner som han fikk fløyet inn fra hele verden. Forøvrig like som han brukte på å lønne en stab 40 mennesker.

På den annen side, i sitt opprinnelige søksmål mot TMG, hevder Depp blant annet at gruppen bevilget seg selv et honorar på 240 millioner kroner uten forutgående avtale og at heller ikke Depp inntektsskatt ble betalt i tide slik at han endte opp med en straffeskatt 48 millioner kroner.