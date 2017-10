Jim Carrey til motsøksmål etter eks-kjærestens dødsfall

Skuespilleren Jim Carrey (55) går nå til motsøksmål – og ruster seg til en opprivende skittentøyvask i retten i forbindelse med eks-kjærestens dødsfall i 2015.

– Nå vil Carrey fortelle sin side av saken, skriver People.

Bakgrunnen er at Carreys til-og fra-kjæreste gjennom tre år, Cathriona White, høsten 2015 ble funnet død i en bolig i Sherman Oaks i Los Angeles. 30-åringen døde av en overdose og etterlot seg et selvmordsbrev.

Whites tidligere ektemann Mark Burton og hennes mor Brigid Sweetmann har varslet og fått gjennomslag for et sivilt søksmål mot Carrey hvor de blant annet anklager skuespilleren for å ha forårsaket Whites død. Saken er ventet å komme opp for retten til våren.

Fredag svarte Carrey med motsøksmål i forhold til Sweetman, Burton og deres advokater som han anklager for utpressing og falske beskyldninger.

– Jeg kommer ikke til å gi etter for disse løgnaktige beskyldningene som kommer fra Cats såkalte ektemann - og hennes mor som var totalt fremmed for Cat, heter det i en uttalelse fra Carrey som er gjengitt i People.

Denne utalelesen har får motpartenes advokat, Michael Avenatti, til å slå hardt tilbake i sitt tilsvar til People:

– Jim Carey er så desperat i å forhindre at offentligheten skal få kjennskap til hans opprørende og sjokkerende handlinger, at han tyr til så eiendommelige beskyldninger mot uskyldige mennesker, svarer Avenatti.

White og Carrey begynte å date i 2012, men det ble slutt kort tid etter. I mai i 2015 ble de sett sammen, og ryktene gikk om at de hadde funnet sammen igjen.

White var til tross for forholdet til Hollywood-veteranen, fortsatt gift på papiret da hun døde. Det var enkemannen Mark Burton (40) som allerede noen måneder etter dødsfallet i slutten av sepotember 2015, saksøkte Carrey. Han hevder i søksmålet at det var Carrey som forsynte White med piller, og han beskylder Carrey for å ha skaffet seg dem under falskt navn.

Carrey var svært opprørt da han fikkdette søksmålet mot seg. Normalt kommenterer han ikke omtale i mediene, men da klarte han ikke å la være.



– Jeg vil ikke tolerere dette hjerteløse forsøket på å utnytte meg og kvinnen jeg elsket. Mitt inderlige ønske er at mennesker snart vil slutte med å prøve å tjene penger på dette og la henne få hvile i fred, lød det i en uttalelse fra stjernen den gangen.