Amerikanske medier: Jennifer Lopez forelsket igjen

Latinostjernens (47) nye flamme skal være ingen ringere enn baseballspilleren Alex Rodriguez (41).

Kjendismagasinet People siterer ikke navngitte kilder som hevder at Lopez og Rodriquez har datet i flere uker.

Nyheten om romansen gjengis i en rekke andre store medier, som USA Today, New York Daily News, Huffington Post og New York Post.

– Jennifer ser ut til å trives. Han har møtt familien hennes, og hun liker at han har barn, sier kilden, som presiserer at det i denne tidlige fasen «er aller mest for moro skyld».

Både Lopez og Rodriguez har to barn fra tidligere forhold. Ingen av de to har selv så langt kommentert det påståtte svermeriet.

A-ROD: Alex Rodriguez på et Super Bowl-arrangement 4. februar. Foto: AFP

Like før nyheten om forholdet begynte å spre seg i natt, trykket Lopez «liker» på et bilde Rodriguez postet av seg selv på Instagram, hvor han kunngjorde samarbeidsavtale med Fox Sport.

Rodriguez skal også ha blitt observert backstage på en av Lopez' konserter i las Vegas nylig.

– De trives så godt sammen fordi de har så mye til felles – alt fra deres latinamerikanske røtter til kjærligheten til New York og til barna sine, sier en kilde til New York Post.

Rodriguez har tidligere datet superstjerner som Madonna, Kate Hudson og Cameron Diaz. Lopez har tre ekteskap bak seg, det siste med Marc Anthony. Etter bruddet var hun lenge sammen med 17 år yngre Casper Smart.

De siste månedene har sangeren og filmstjernen vært koblet sammen med artisten Drake, men det skal nå være over.

