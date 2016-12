Jennifer Lawrence til VG: – Viktig at vi snakker om likelønn

Den Oscar-vinnende skuespilleren tjener hundrevis av millioner på Hollywood-storfilmer. Likevel kjemper hun for mer, fordi hun ikke aksepterer at mannlige motspillere lønnes høyere for samme jobb.

Den 26 år gamle skuespilleren Jennifer Lawrence er i disse dager aktuell med storfilmen «Passengers», regissert av norske Morten Tyldum, en jobb hun får hele 168 millioner kroner i betaling for.

Les mer: De er verdens best betalte skuespillere.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

I tillegg tjener Lawrence 30 prosent av et eventuelt overskudd filmen spiller inn. Det er betraktelig mer enn hva hennes motspiller i filmen, den 37 år gamle «Jurassic World»-stjernen Chris Pratt, får. Pratt får tilsvarende 100 millioner norske kroner for «Passengers», skriver Guardian.

Lawerence har de siste årene spilt i flere storfilmer, blant annet «The Hunger Games» , «Silver Linings Playbook», «Winter's bone» og «X-Men». Når VG treffer henne i Berlin for å snakke om det premiereklare science-fiction-dramaet «Passengers», er Hollywoodskuespillerinnen klar på hvorfor likelønn og likestilling er noe hun kjemper for.

Bakgrunn: Jennifer Lawrence forbannet over lønnsgap.

– Som skuespiller har jeg en plattform. Hvis jeg snakker om noe, blir det snakket om. Jeg tror det er det viktigste med alle tema. At vi har en samtale rundt det. Bare slik kan det komme en endring, sier Lawrence til VG.

PREMIEREKLARE: Jennifer Lawrence og Chris Pratt poserer for fotografene under en førvisning av "Passengers", regissert av norske Morten Tyldum, FOTO: AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Lønnskrav vanskeliggjorde filmprosjektet

FAKTA: « Passengers» * Sciencefictionfilm regissert av norske Morten Tyldum fra Sotra. * Hovedpersonene, spilt av Hollywood-yndlingene Jennifer Lawrence og Chris Pratt, er blant passasjerene på et romskip som reiser for å starte en ny sivilisasjon på en ukjent planet. Reisen skal ta 120 år, og deltagerne fra Jorden er i «dvale» for ikke å eldres på vei dit. Problemet oppstår når de våkner opp 90 år for tidlig. * Manuset til filmen har lenge vært på Hollywoods «black list» over svært ettertraktede manus. * Filmen har Norgespremiere 25. juledag.

Den 26 år gamle Kentucky-kvinnen er ifølge Forbes Hollywoods best betalte kvinnelige skuespiller for andre år på rad, med en bruttoinntekt på 387 millioner kroner i år.

Ifølge flere amerikanske medier holdt lønnsforhandlinger på å velte hele regissør Morten Tyldums storfilmprosjekt. Både Lawrence og Tyldum skal ha truet med å droppe ut av filmen hvis ikke de fikk pengene de krevde. «Passengers» hadde et budsjett på over én milliard kroner. Til sammenligning hadde Morten Tyldums Oscar-vinnende Hollywoodfilm «The Imitation Game» 118 millioner dollar i budsjett.

Morten Tyldum: Det gnistret mellom Pratt og Lawrence.

Ble sint



Jennifer Lawrence har selv skrevet innlegg hvor hun sier at likelønn og feminisme er av de få temaene hun ønsker å delta i en offentlig debatt om. På Lena Dunhams feministiske online-plattform Lenny Letter forteller Lawrence at hun tidligere ikke kjempet for høyere lønn fordi hun var for opptatt av å bli likt og at hun ikke ville virke vanskelig. Men da Sony ble hacket og hun ble kjent med hvor mye hennes mannlige motskuespillere tjente, spurte hun seg selv om menn bekymret seg over om de ble oppfattet som kravstore.

«Da jeg fant ut hvor mye mindre jeg tjente enn de heldige menneskene med pikk, ble jeg ikke sint på Sony. Jeg ble sint på meg selv. Jeg hadde mislyktes som forhandler fordi jeg ga opp for tidlig», skriver hun i Lenny Letter.

Ifølge Hollywood Reporter er Lawrence med dette en del av en svært eksklusiv klubb av skuespillere som kan be om lønninger på 20 millioner dollar (tilsvarende 128 millioner kroner) eller mer. Angelina Jolie, Sandra Bullock, Matt Damon, Robert Downey Jr., og Denzel Washington skal være andre skuespillere som kan kreve tilsvarende lønn.