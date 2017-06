Jennifer Lawrence i nødlanding

Skuespiller Jennifer Lawrence (26) kom uskadet fra en nødlanding med privatfly da begge flymotorene sviktet.

Det skriver CBS News, som har fått bekreftet hendelsen av Lawrences talsperson.

Hollywoods heteste flørt: Jennifer Lawrence og Darren Aronofsky

Hollywoodstjernens privatfly kom lørdag fra hennes hjemby Louisville i Kentucky, der Lawrence hadde tilbragt tid med familien. Da flyet var på 31.000 fots høyde, sviktet en av motorene, og det ble foretatt en nødlanding i Buffalo, New York. Under denne nødlandingen sviktet den andre motoren.

Lawrence, blant annet kjent fra filmer som «Hunger Games» og «X-Men», kom uskadet fra hendelsen, og skal ha det OK.

Morten Tyldum: Det gnistret mellom Pratt og Lawrence

Luftfartsmyndighetene FAA i USA frigir ingen navn, men uttaler til CBS at et fly av typen Hawker Beechcraft B40 landet trygt på Buffalo Niagara International flyplass i New York rundt klokken 13.40 lørdag. Mannskapet la om ruten til Buffalo etter at de rapporterte om nødstilfelle som følge av motorproblemer. Flighten hadde opprinnelig kurs mot Teterboro flyplass i New Jersey. FAA oppgir også at de vil undersøke hendelsen.

NORSK LENKE: F.v: Michael Sheen, regissør Morten Tyldum, Jennifer Lawrence og Chris Pratt på «Passengers»-premieren i Los Angeles i desember. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Skuespilleren har vært Oscar-nominert fire ganger, og vant i 2013 for rollen i «Silver Linings Playbook». Hun var sist å se i norske Morten Tyldums sci-fi-film «Passengers», hvor hun spilte mot Chris Pratt.

Les også: De er verdens best betalte skuespillere

Lawrence' skuespillerkollega Harrison Ford har flere ganger vært innblandet i nødlandinger og nestenulykker med fly. I 2015 ble han innlagt på sykehus etter en dramatisk krasjlanding på en golfbane i Venice i California. I 1999 krasjlandet han et helikopter, og i 2000 skrapte flyet hans opp rullebanen etter en nødlanding på en flyplass i Nebraska. I februar holdt småflyet hans på å kollidere med et passasjerfly.

Les mer: Harrison Ford i nestenkrasj med eget fly