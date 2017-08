James Franco snakker ut om avhengighet og depresjon

Skuespiller James Franco (39) forteller i et åpenhjertig intervju at han har startet et nytt kapittel i livet.

Skuespilleren James Franco har nylig fortalt i et intervju med magasinet OUT at avhengighet førte til depresjon, isolering og ensomhet.

Han er aktuell i HBOs nye dramaserie «The Deuce» som handler om den amerikanske pornoindustrien i New York på 70-tallet. Serien skal slippes til høsten.

I intervjuet forteller han at han har startet et nytt kapittel i livet. Han har begynt å ta danse- og surfetimer, og beskriver dette som terapi.

– Jeg var avhengig av jobb, og avhengig av andre ting – men ikke substanser. Det ble jeg ferdig med for lenge siden, sier han.

Videre forteller han om at han har en vanedannende personlighet.

– Da jeg var i tenårene kom jeg over visse avhengigheter, og som 17-åring begynte jeg som skuespiller. Jeg kastet meg uti det, og det ble alt jeg gjorde, til det punktet hvor jeg ikke sosialiserte meg. I en alder av 27, innså jeg at «jeg er så deprimert. På overflaten virker livet mitt ganske bra. Jeg har en karriere og alt, men jeg føler meg så isolert og ensom»

Avisen The Mirror skriver at han ble så fokusert på å være skuespiller, at han endte opp med depresjon.

På grunn av dette skal han ha gått tilbake til skolebenken for en periode.

I et intervju med Rolling Stone fra 2013 deler Franco historier fra yngre dager.

– Sist gang jeg havnet i trøbbel ... Da var jeg i en bilulykke og ble arrestert. Jeg var 17 år og på prøveløslatelse på grunn av tagging og på grunn av hendelser knyttet til drikking. Jeg tror ikke engang jeg skulle ha kjørt på det tidspunktet. Jeg husker at dommeren sa at hvis jeg ikke hadde hatt så gode karakterer, så ville jeg antagelig havnet i ungdomsfengsel, men hun ga meg en sjanse til

Skal roe ned

I serien «The Deuce» er han i tillegg til å ha en av hovedrollene, også med på å regissere noen episoder. På spørsmål om han kommer til å slutte som skuespiller svarer han dette:

– Jeg må få si det. Av alle de tingene jeg har gjort, og jeg har gjort mye, så er det å regissere det gøyeste, fordi du står i midten av alle disse forskjellige, kreative menneskene. Men, nei. Jeg kommer ikke til å slutte. De fleste skuespillere kommer til et punkt i livet hvor de må revurdere hva de gjør, og hvorfor de gjør det. For meg, etter å ha studert og prøvd mange andre ting, handler dette nye kapitlet, med surfing og dansing, om å roe ned og forsøke å fokusere på mindre ting, på en dypere og mer kvalitetsfull måte.

